Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vigo Histórico premia una obra de Iris Darriba

El certamen de relatos Vigo Histórico ha premiado en esta duodécima edición las obras «Solsticio», de Iris Darriba Quesada, y «O derradeiro concerto», de Eduardo J. Ares. El fallo, que incluye cuatro accésit, se dio a conocer en la sede de la Diputación. Han participado 160 obras de diferentes países.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents