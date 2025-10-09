Vigo Histórico premia una obra de Iris Darriba
El certamen de relatos Vigo Histórico ha premiado en esta duodécima edición las obras «Solsticio», de Iris Darriba Quesada, y «O derradeiro concerto», de Eduardo J. Ares. El fallo, que incluye cuatro accésit, se dio a conocer en la sede de la Diputación. Han participado 160 obras de diferentes países.
