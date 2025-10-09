Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Satisfacción por crecer los vuelos del Imserso

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, celebró el aumento de vuelos del Imserso desde la ciudad, tras quejarse el año pasado por la escasez de oferta. El regidor apuntó que más de un 56% de los vuelos que salen de Galicia lo hacen desde el aeropuerto de la ciudad, frente al 40% del año pasado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents