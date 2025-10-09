El Puerto activa en Bouzas un plan energético único en España

La Autoridad Portuaria de Vigo activará en la terminal ro-ro de Bouzas un novedoso sistema energético conocido como OPS (Onshore Power Supply) que permitirá abastecer, a partir de energía renovable, las demandas eléctricas de los buques atracados y reducir así sus niveles de contaminación atmosférica y acústica.

Pionero en España, el sistema permitirá a las navieras UECC y Suardiaz ser las primeras en beneficiarse de un sistema que permitirá que los motores auxiliares que utilizan los buques puedan mantenerse apagados durante el tiempo que permanezcan atracados para la carga y descarga de mercancías.