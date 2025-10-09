El PP reclama el área biosaludable de Samil
El PP reclama al gobierno local que recupere el parque biosaludable que existía en la playa de Samil antes de las obras de retranqueo del paseo. «Era muy utilizado», dicen los populares.
