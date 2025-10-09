La Navidad de Vigo crece (aún) más: así será su gigantesco e icónico árbol

La Navidad de Vigo avanza a pasos agigantados y lo hace al más puro estilo Mondo Duplantis: centímetro a centímetro. Hace semanas ya (y todavía estamos a principios de octubre) que cientos de arcos de luz cuelgan de multitud de calles. Algo que no es extraño si se tiene en cuenta que comenzaron a instalarse en agosto... a 31 grados. Están incluso montados varios adornos gigantes como la Caja de Regalo de Gran Vía, la Bola de Navidad de Urzáiz o el Muñeco de Nieve de Vialia, que fue de los primeros en llegar y que este año acabará pasando casi cuatro meses de vacaciones navideñas en Vigo. Vigo va rápido, pero en Potugal, por ejemplo, no se quedan cortos: las entradas de su mayor parque de Navidad están ya a la venta y se ha desvelado ya el día en el que encenderán el Papá Noel más grande del mundo.

Pero si hay un icono de la Navidad de Vigo (con permiso de la noria gigante) es el árbol de Porta do Sol. La gigantesca estructura que cada año crece algunos metros comenzó a montar su estructura este jueves 9 de mismo. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, acudió para supervisar estas labores y desengranar los principales datos de un símbolo que volverá a superarse. Si el año pasado alcanzó los 43,5 metros de altura, este año suma otros 150 centímetros para llegar a los 45 metros entre su base, cono y estrella superior. Este elemento, visible desde el ascensor Halo, la noria o incluso el otro lado de la ría tendrá un tamaño de 9,5 metros, siendo soportado por un diámetro de 13 metros en su base.

El regidor quiso detallar algunas cifras hasta ahora desconocidas para poner en relieve su tamaño. Toda la estructura alcanzará las 20 toneladas de peso, el equivalente a más de una veintena de furgonetas C15. A su vez estará decorada con 100.000 luces led -dentro de los casi 12 millones distribuidos por toda la ciudad- que permitirán reproducir imágenes, siluetas o adornos con todo lujo de detalles.

Pero la Navidad de Vigo seguirá creciendo y elevando su listón en todos los registros. El número de árboles que engalanan el «bosque» de Porta do Sol crecerá en otros dos hasta alcanzar la decena. Estas estructuras con forma de V fueron una de las principales novedades del pasado año. También se aumentará el número de calles engalanadas por toda la urbe hasta las 460, treinta más que en la anterior edición.

Otras novedades y fecha de inicio

Como de costumbre, las novedades de la Navidad de Vigo 2025 se han ido desvelando a cuentagotas. Entre ellas, por ejemplo, que habrá un sistema de citas con número para visitar a Papá Noel e intentar así evitar las colas de otros años. Y así continuará siendo hasta el día del encendido. Pero, ¿cuándo se encenderán las luces de Navidad de Vigo? Oficialmente todavía no hay una fecha. Y es probablemente el secreto mejor guardados cada año por el alcalde. Sin embargo, varios de los contratos municipales han desvelado ya al menos un fin de semana probable. El mismo que el del año pasado, el viernes 14 o el sábado 15 de noviembre.

Fiel a su estilo, Caballero rechazó dar nuevos detalles pero sí que dejó alguna pista. La próxima semana anunciará un nuevo área con atracciones y puestos en la ciudad que, igual que el Cíes Market de la Alameda, tendrá nombre propio. Al mismo tiempo hizo un llamamiento para que los visitantes de toda Galicia, España, Portugal y el mundo comiencen a reservar alojamiento ante la elevada afluencia. En ese sentido recordó que en las fechas de mayor demanda se llenan los hoteles de Sanxenxo, Ourense o Santiago. «No hay una sola ciudad en el mundo que sea capaz de con su propia celebración llenar hoteles en un radio de 100 km a la redonda»

Vista de la estrella del árbol gigante de la Navidad de Vigo en 2024. / Marta G. Brea

En cualquier caso, la elección del día del encendido de las luces de Navidad de Vigo 2025 dependerá también de factores como el tiempo. Fecha al margen, lo que está claro ya es que la campaña Navideña olívica volverá a ser gigante y crecerá hacia nuevas zonas de la ciudad como Bouzas, donde se instalará un mercado de Navidad. Y, según se ha sabido en las últimas horas, el Concello no solo pretende, con urgencia, evitar que se caiga el mercado navideño de O Calvario (cuya oferta tuvo que ser rechazada), sino que intenta también que la Navidad de Vigo se expanda a O Berbés y repita en la zona del Náutico.