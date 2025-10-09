Vigo acelera (más) la Navidad: arranca el montaje de su gigantesco e icónico árbol

La Navidad de Vigo avanza a pasos agigantados. Hace semanas ya (y todavía estamos a principios de octubre) que cientos de arcos de luz cuelgan de multitud de calles. Algo que no es extraño si se tiene en cuenta que comenzaron a instalarse en agosto... a 31 grados. Están incluso montados varios adornos gigantes como la Caja de Regalo de Gran Vía, la Bola de Navidad de Urzáiz o el Muñeco de Nieve de Vialia, que fue de los primeros en llegar y que este año acabará pasando casi cuatro meses de vacaciones navideñas en Vigo.

Pero si hay un icono de la Navidad de Vigo (con permiso de la noria gigante) es el árbol de Porta do Sol. La gigantesca estructura que cada año crece algunos metros comenzará a montarse hoy mismo. O al menos es la previsión municipal. A las 13.45 horas el alcalde, Abel Caballero, participará en el acto de colocación de las primeras estructuras. Probablemente, allí anunciará si este año vuelve a dar un estirón y, quizá, desvele alguna novedad. El año pasado alcanzó los 44 metros de altura y, como novedad, estuvo escoltado por primera vez por otros ocho árboles luminosos.

Como de costumbre, las novedades de la Navidad de Vigo 2025 se han ido desvelando a cuentagotas. Entre ellas, por ejemplo, que habrá un sistema de citas con número para visitar a Papá Noel e intentar así evitar las colas de otros años. Y así continuará siendo hasta el día del encendido. Pero, ¿cuándo se encenderán las luces de Navidad de Vigo? Oficialmente todavía no hay una fecha. Y es probablemente el secreto mejor guardados cada año por el alcalde. Sin embargo, varios de los contratos municipales han desvelado ya al menos un fin de semana probable. El mismo que el del año pasado, el viernes 14 o el sábado 15 de noviembre.

Pedro Fernández

En cualquier caso, la elección del día del encendido de las luces de Navidad de Vigo 2025 dependerá también de factores como el tiempo. Fecha al margen, lo que está claro ya es que la campaña Navideña olívica volverá a ser gigante y crecerá hacia nuevas zonas de la ciudad como Bouzas, donde se instalará un mercado de Navidad. Y, según se ha sabido en las últimas horas, el Concello no solo pretende, con urgencia, evitar que se caiga el mercado navideño de O Calvario (cuya oferta tuvo que ser rechazada), sino que intenta también que la Navidad de Vigo se expanda a O Berbés y repita en la zona del Náutico.