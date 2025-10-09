La línea de comunicación cuántica más larga de España entra en funcionamiento entre Vigo y Santiago

Desde esta mañana, Vigo y Santiago están unidas por la línea de comunicación cuántica más larga de España, 120 kilómetros de fibra que constituyen una “infraestructura de vanguardia” y que sitúa a Galicia en la punta de lanza de estas tecnologías que están llamadas a “proteger la información más valiosa en un mundo hiperconectado”.

La sede del Vigo Quantum Communication Center (VGCC) en el campus de Vigo acogió el envío del primer mensaje cuántico oficial desde sus instalaciones en el campus hasta las del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) en Santiago. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, fue el encargado de lanzar un texto que pasará a formar parte del Archivo de Galicia.

Rodríguez abogó por la colaboración entre instituciones públicas y privadas para “non perder o tren” en un ámbito que va a “revolucionar” el mundo que conocemos y que permitirá “blindar absolutamente” la seguridad de todas las comunicaciones y de las infraestructuras críticas.

En el mismo sentido se pronunció el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, que abogó por aunar todo el talento de las universidades y centros de investigación gallegos.

La primera línea interurbana de comunicaciones cuánticas de Galicia, una de las mayores de Europa, permite generar claves compartidas entre ambos extremos que serán indescifrables y aspira a conectarse en el futuro con la red de ciberseguridad de la UE.

También estuvieron presentes en su puesta en marcha los responsables de VGCC y del Cesga, Marcos Curty y Lois Orosa, así como la directora de GAIN, Carmen Cotelo, la delegada del CSIC en Galicia, Carmen González, la subdirectora de Red.es/ReIRIS, Esther Robles, y la líder del equipo del Cesga que particia en la infraestructura , Natalia Costas.