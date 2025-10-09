Juicio a la banda del Este que intentó asaltar en 2018 el Toys ‘R’ Us de Vigo con un butrón en el tejado

El espectacular intento de robo ocurrido en 2018 en el Toys ‘R’ Us de Vigo llega a juicio. La vista a los siete acusados de esta banda del Este estaba prevista ayer en el Juzgado de lo Penal número 2, pero se aplazó. La Fiscalía pide penas de hasta 3 años de prisión y acusa también de pertenencia a grupo criminal. Los acusados actuaron la madrugada del 9 de diciembre y ya habían hecho un agujero en el tejado para acceder a la caja fuerte cuando los sorprendió la Policía. Llevaban equipos de transmisiones para comunicarse entre ellos.