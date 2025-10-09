Las estructuras de las rampas de Pintor Lugrís, ya instaladas

Los trabajos para la instalación de las rampas mecánicas de la rúa Pintor Lugrís avanzan a «buen ritmo y con calidad notable», según certificó el alcalde, Abel Caballero, en una visita a las obras, centradas ahora en el asentamiento de las estructuras de las dos rampas.

La actuación se incluye en la humanización de la calle, con una inversión municipal superior a los 1,5 millones de euros.

Por otro lado, Caballero anunció que el lunes comenzará la renovación integral de la cubierta del campo municipal de Bouzas, con un plazo de ejecución de cuatro meses.