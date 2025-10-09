La energía solar cubre una cuarta parte de la electricidad que necesita el hospital Álvaro Cunqueiro

Con el hospital Álvaro Cunqueiro a medio gas y el cielo despejado, el pasado domingo, las 5.422 placas solares instaladas en sus cubiertas surtieron al hospital de prácticamente toda la energía que necesitó entre las 12 y las 16 horas –salvo los momentos de parada técnica para evitar vertidos a la red–. No es la primera vez. Octubre y mayo son los dos meses en los que más horas de autoconsumo se registran, pero la solar cubre ya una cuarta parte de la energía que necesita el complejo y supuso un ahorro mensual medio de 44.000 euros en los siete primeros meses del año.

El mediodía de un día de entre semana de la primera quincena de julio es uno de los momentos del año de mayor consumo energético en el hospital. Con el aire acondicionado en funcionamiento y la mayoría de los áreas activas, ronda los 4 megawatios de consumo.

El Cunqueiro contaba con 749 paneles fotovoltaicos que aportaban el 1.5% de la demanda total de energía del edificio. Con una obra que comenzó el año pasado y se recepcionó este verano, las placas se multiplicaron por siete, cubriendo todos los tejados del hospital —15.500 metros cuadrados—. Su potencia pico es de 3,5 MWp. Pero en condiciones ideales imposibles de lograr —temperatura, orientación, inclinación...—. Así que calculan que lo máximo que, en la práctica, se puede alcanzar son 3MW.

Y ese equilibrio de producción y consumos tiene dos meses en los que es más habitual: mayo y octubre. Por ejemplo, el jueves 15 de mayo se cubrió con energía solar prácticamente la totalidad de la demanda de energía del hospital desde las 12 hasta las 18.30 horas. A las 13.05, por ejemplo, el consumo era de 2,65 MW y la producción, de 2,59 MW.

El hospital no tienen autorizado el vertido de los excedentes de la producción solar a la red, por lo que cuando sus placas generan más de lo que consume el edificio, un sistema automático las desconecta. Se podrían poner baterías para acumularla y usarla luego, pero no compensa por su alto coste y porque pesan demasiado para los forjados . Ese jueves 15 de mayo se produjeron muchos picos de producción máxima y sus consecuentes caídas por desconexión.

Producción igual a consumo

A una jornada ideal se acercó más el jueves 24 de julio, con una actividad algo mermada por las vacaciones en la semana del puente de Santiago Apóstol. A las 10. 10 de la mañana, el suministro de energía solar superó al de la línea eléctrica, ascendió en una suave curva hasta ponerse a la par de la demanda y así aguantó todo el día, sin tener que cortarse nunca por la producción de excedentes, hasta que la luz del día empezó a ser insuficiente, a partir de las 19 horas.

Las cifras facilitadas por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) dicen que el complejo de Beade necesita al año 18.175 MWh y estima que los paneles autoproducirán 4.428. Especifica que, desde su puesta en marcha y hasta el 1 de octubre, han generado 3.507MWH, mientras que el hospital ha demandado 12.903MWh, por lo que el porcentaje de producción fotovoltaica es de 27,2%. Se han evitado 1.665,9 tCO2 y ha generado un ahorro de 309.311,42 euros de enero a julio.