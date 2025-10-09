Docentes de 44 materias en ingenierías exploran el uso de IA en sus clases

Las tres escuelas de ingeniería del campus vigués han puesto en marcha un innovador plan piloto para explorar el uso de inteligencia artificial generativa (IAG) en sus clases. El programa arrancó con el inicio de curso e involucra a 57 profesores que integrarán en 44 asignaturas, la mayoría de grado, pero también alguna de máster, distintas herramientas como ChatGPT o Gemini. En total, unos 800 alumnos participarán en una iniciativa que aspira a obtener resultados de interés para todos los ámbitos de conocimiento.

«La realidad nos va marcando el ritmo. Los alumnos ya utilizan la IA antes de llegar a la Universidad. Hay que adaptarse y hacerlo lo antes posible. La IA generativa no solo va a cambiar la forma de dar clase, evaluar o estudiar, sino que estas generaciones de alumnos van a entrar en un mercado laboral en el que va a ser una de las herramientas a su alcance y tienen que aprender a usarla con solvencia. Será una competencia fundamental. De hecho, la idea es que en el plan piloto del próximo curso la integremos también como competencia y que dentro de las materias se enseñe su uso para distintas aplicaciones», avanza Rebeca Díaz, directora de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación.

El centro es el germen de esta iniciativa. Hace dos años, un grupo de profesores empezaron a estudiar «cómo sacar rendimiento» a una «herramienta muy potente». Y elaboraron una guía con recomendaciones para docentes y alumnos que en breve será publicada con un contenido más detallado por la propia UVigo.

Además, la escuela incluirá la IAG como asignatura en el nuevo plan de estudios .

«Ya teníamos pensado hacer un plan piloto en Teleco y como el director de Industriales y la directora de Minas y Energía también estaban preocupados por este tema decidimos ampliarlo. Cuanto más estudiantado y profesorado participe más representativos serán los resultados. Y si podemos ayudar a toda la comunidad universitaria, mejor», destaca Díaz.

Los profesores involucrados imparten en el primer cuatrimestre un total de 24 asignaturas y recibieron un curso de formación en julio. «Cada uno decide el contexto y el nivel de influencia de la IA en su materia. En enero haremos una puesta en común y la segunda formación para docentes. En el segundo cuatrimestre ya podremos aplicar cosas que hayamos aprendido y a final de curso obtendremos resultados más concluyentes», explica Díaz.

Entre las conclusiones que esperan obtener está el uso de licencias: «Hay algunos contextos en los que no será necesario tener la IA licenciada, pero en otros creemos que sí. Y este estudio puede ser de ayuda para la UVigo, porque en algún momento tendrá que adoptar una línea estratégica sobre esto. En algunas universidades ya tienen claro qué tipo de IA van a financiar, cómo van a hacerlo y qué usos van a permitir. Aquí todavía estamos en un paso previo y este piloto puede ser muy interesante».

Los profesores utilizarán distintas herramientas –ChatGPT, Gemini, Cloud o NotebookLM–, lo que permitirá obtener «una visión global» de las soluciones más habituales. Y también explicarán a los alumnos como hacer un uso no solo ético sino seguro. «Hay que ser muy cuidadoso con mantener la privacidad. Es una de las líneas en las que queremos incidir», subraya Díaz, que ha sido invitada a exponer este plan en la próxima reunión de directores de escuelas de Telecomunicación en España por su carácter pionero..

Enfoques más proactivos para la evaluación

«Las universidades con actividad on line como la UNED o la UOC empezaron a trabajar antes sobre este tema en relación a la evaluación. Quizá es uno de los temas que más preocupa a los profesores, pero no solo es este punto, que también es importante, por supuesto. Hay que integrar bien la IA en clase y que los alumnos sepan usarla en su beneficio», comenta la directora de Teleco.

Respecto a la evaluación, sí es cierto que la IA obligará a cambiar la metodología. «Quizá haya que buscar enfoques en los que el alumno sea más proactivo. No solo hacer un trabajo, por ejemplo, sino defenderlo en un debate. Estoy segura de que se va a poder avanzar en cada asignatura para poder utilizar estas herramientas de una manera correcta», añade.

Díaz es una de las profesoras que participan en este cuatrimestre y está poniendo a prueba un chat que interactúa y resuelve las dudas de los alumnos sobre una parte de la materia de Comunicación de Datos, que imparte en la línea en inglés del 2º curso. «Todavía no tenemos retroalimentación, pero todos los docentes implicados están motivados y le están poniendo horas y ganas», celebra.