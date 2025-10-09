Los últimos del «Ventura»... hasta el próximo abril

Continúa el goteo de visitas de buques de turismo al puerto de Vigo que vive el mes más intenso de todo el año con un total de 23 atraques entre los que no podía faltar el infatigable Ventura, cuya presencia en el puerto más que en noticia se ha convertido en una costumbre, como lo acreditan sus 109 atraques en Vigo desde que comenzara a navegar en 2008.

El familiar crucero llegó con su acostumbrada expedición de algo más de 3.000 pasajeros, que disfrutan de la última escala de su recorrido de siete noches desde Southampton, en el que previo al atraque de Vigo había pasado por Cherburgo, Leixoes y Lisboa.

Con esta visita el Ventura dice adiós a Vigo hasta abril del próximo año. Los próximos cruceros que nos visiten serán Celebrity Apex este viernes y Silver Dawn, el domingo.