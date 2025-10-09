Aquí se entra con zapatillas: Dani Martín da una hora de concierto ante 600 invitados en un evento organizado por Wofco

Dani Martín puso a bailar anoche al exclusivo público invitado a la Afterwork Party de Conxemar organizada por la multinacional Wofco. Después de que se corriese el rumor de que el exlíder de El Canto del Loco estuviese en Vigo para un concierto privado, las sospechas se confirmaron cuando empezaron a llegar los vídeos de la velada.

Una hora de concierto de uno de los grandes del pop español ante los 600 invitados que se reunieron en la nave de El Tinglado del Puerto de Vigo. El artista madrileño agradeció a la pesquera la invitación y hasta sacó al escenario varios invitados durante una velada en la que «estuvo muy enrollado» según comentan varios asistentes.

Un público entregado y un rumor por la ciudad

«Un aplauso para la gente de Wofco por invitaros y por invitarnos a nosotros también. Y que por vuestra jeta disfrutéis de comer, beber, conocer gente, hacer negocios... ¡Todo gracias a ellos!», agradecía el cantante con su habitual sorna.

Durante la fiesta Martín tiró de su repertorio más conocido ante un público que lo esperaba con ganas aunque no se hubiese confirmado su presencia hasta el momento de arrancar el evento.

Y es que el rumor sobre la actuación empezó a circular el pasado martes, un día antes del concierto, cuando los asistentes recibieron una invitación que los congregaba en el local portuario y en el que solo se informaba de la hora y se mostraban unas zapatillas.

El exclusivo concierto de Dani Martín en Vigo / FdV

Aunque para muchos el calzado que ilustraba la nota era una pista clave, la duda estaba en el aire porque no es habitual ver al madrileño en este tipo de contextos. El vocalista viene de llenar varias veces el Wizink Center de Madrid y prepara su 'Gira 25 p*t*s años', en la que celebra su cuarto de siglo de carrera musical.

Para la pesquera Wofco este evento confirma su gran momento. Este mismo año se conocía que baraja una nueva planta de frío en Chapela y proyecta 525 millones en ventas este año, lo que la colocaría entre las 5 mayores empresas del sector a nivel nacional.

El público general tendrá que esperar hasta mayo del próximo año para volver a disfrutar de Dani Martín en Galicia, donde tiene programada una fecha en A Coruña.