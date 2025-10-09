Una conductora inglesa que circulaba en sentido contrario se salta un stop y provoca un accidente en Teis

Dos personas han necesitado atención médica tras un accidente de tráfico ocurrido en la calle Ángel de Lema y Marina, en el barrio vigués de Teis.

El siniestro se produjo a primera hora de la mañana, alrededor de las 9.00 horas, por una colisión frontolateral entre dos coches a la altura del cruce con la carretera de A Madroa.

Uno de los vehículos viajaba en dirección a Redondela cuando fue embestido por otro que bajaba por la carretera de A Madroa circulando en sentido contrario. La conductora de este segundo coche, de nacionalidad inglesa, se habría saltado una señal de stop que no vio.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Vigo y efectivos sanitarios del 061, que trasladaron al hospital a la conductora del primer vehículo, un Seat Arosa.