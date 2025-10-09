Condenado por sobrepasarse con una joven a las puertas de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro

Un hombre aceptó ayer cinco meses de prisión en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo por sobrepasarse sexualmente con una joven en el exterior del acceso a Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Tras pedirle un pitillo, empezó a hablar con ella e inicialmente se preocupó por ella ya que estaba llorando, pero a continuación empezó a tocarle la pierna y las nalgas y llegó a dirigir su mano hacia la zona digital. «No puedo evitarlo», le dijo a la mujer. Sufre alteraciones psicopatológicas que motivaron la aplicación de una atenuante.