Condenado a 16 años de cárcel un hombre que violó y robó a una trabajadora de un hospital en Vigo

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a 16 años y medio de prisión a un hombre que violó y robó a una empleada del antiguo Hospital Xeral de Vigo. Los hechos ocurrieron en 2013 en el entorno del propio centro hospitalario, pero no se resolvió hasta que en 2022 el ADN permitió descubrir al agresor gracias a una prenda incautada por la Policía Nacional a raíz de un robo en una vivienda.

En la vista, celebrada el pasado mes, la actitud violenta del procesado contra la prensa obligó a parar momentáneamente la sesión, que finalmente se tuvo que celebrar a puerta cerrada. La mujer no pudo comparecer debido a las secuelas psíquicas que padece. Sufría ansiedad anteriormente, pero lo vivido empeoró su condición, según aseguró su hija: dejó de trabajar, de salir de casa y volvió a beber alcohol, con episodios de intento de suicidio y desnutrición.

La víctima relató tras los hechos que el varón, con antecedentes por un delito de robo con fuerza, se le había acercado mientras ella acudía a la parada de autobús tras salir de trabajar. Este le pidió un cigarrillo, ella le respondió que no tenía y fue en ese momento cuando el condenado le colocó un cuchillo en la espalda y la amenazó diciéndole: «Como grites te pincho».

Al mismo tiempo, le solicitó dinero, que sí le entregó, y la tarjeta de crédito, a lo que le respondió que no tenía. A continuación, la llevó junto a un vehículo aparcado en la zona y la penetró obligándole además a realizarle una felación.

Después de violarla, el hombre le arrancó una cadena del cuello y le sustrajo un anillo de oro y un reloj. Además, la sanitaria perdió una pulsera de oro, aunque no pudo asegurar si fue el acusado quien se la llevó.

La Sala aporta veracidad en su resolución a este relato, «verosímil por su consistencia, claridad y coherencia, significativamente expresiva de la situación vivida, ofreciendo detalles». De igual modo, las pruebas de ADN practicadas no dejan lugar a dudas. Asimismo, la Audiencia señala que lo referido por los los agentes de policía, por la propia la hija de la víctima y por los informes médico-forenses acredita que las lesiones físicas sufridas son compatibles con los hechos denunciados.

La sentencia no es firme, se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).