La comisión de fiestas y Helios se desvinculan del apoyo al exalcade de Bembrive

La Sociedad Cultural, Deportiva y Recreativa Helios de Bembrive y la comisión de fiestas de la misma parroquia viguesa –Irmandade de San Blas e Santiago Apóstol– se desvinculan del apoyo a que se le conceda el indulto a Marcos Castro González, el exalcalde pedáneo de Bembrive sentenciado en 2022 a 12 años de inhabilitación para empleo y cargo público por el conocido como caso de la sidra. El escrito remitido a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra para su remisión al Ministerio de Justicia va acompañado de 275 firmas de particulares así como de las de los miembros de varias asociaciones, recabadas en 2024, cuando se empezó con el proceso de cara a la petición de la medida de gracia. La solicitud se formalizó este pasado septiembre y ya está en tramitación.

Helios afirma que la actual directiva, aprobada en asamblea de socios en marzo de este año, «no autorizó ni respaldó ninguna solicitud de indulto» y que los firmantes que constan en el documento que está en el expediente lo hicieron a titulo personal y no en nombre de la asociación.

De idéntica manera se pronuncian desde la Irmandade de San Blas, señalando que las rúbricas lo fueron también a título particular y no representando a la comisión.