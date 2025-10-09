Las clínicas de operaciones estéticas reciben decenas de vigueses cada día

La cirugía estética está a la orden del día, sobre todo la facial. Afilar el rostro y eliminar su forma redondeada, la llamada bichectomía, es una de las muchas prácticas que están en voga. También los tratamientos (no quirúrgicos) antiedad u otras intervenciones más clásicas, como las operaciones para poner o quitar pecho.

El volumen de clientes no deja de aumentar, pero tampoco lo hacen las críticas hacia estas prácticas. Con todo, cada vez son procedimientos menos invasivos, con menos cirugía y más técnicas tipo láser.

Desde clínicas como Dorsia o Garden apuntan que -sobre todo ellas- comienzan a llegar desde que cumplen la mayoría de edad. «Cada vez aumenta más la demanda de tratamientos faciales, la armonización, o la aplicación de bótox o ácido hialurónico», señalan desde Dorsia. «Pero, ahora se busca siempre naturalidad, no se llevan esas caras de televisión muy operadas», añaden.

También son posibles todo tipo de tratamientos corporales, desde liposucciones, a cirugías para reforzar el abdomen, aumento de glúteos u otras actuaciones sin bisturí.

En consulta reciben a una media de 20 pacientes diarios que acuden, al menos, para informarse de distintos métodos. Hay hasta quien no lo hace por interés propio, sino que lo regala por Navidad.

En Clínica Garden también cuentan con un amplio abanico de clientes que pide sobre todo ampliar sus labios o ponerse bótox.

«También hay quien busca la inducción de colágeno, pero es gente de más de 35 años. Se deja de producir a partir de los 30. En edades más tempranas vienen más interesados por el neuromodulador», señalan.

Desde la Clínica Rey indican que la cara triunfa porque es lo primero que se ve de un cuerpo: «Los tratamientos faciales de medicina estética están en auge. Relleno, láser o trabajo con los poros son servicios antiedad que nos piden», apunta Leticia Pereira, la gerente. En su centro, atienden a cerca de 50 personas todos los días.

El perfil

El rango de edad de los interesados en hacerse un tratamiento es muy amplio, pero en cualquier caso hay una mayoría femenina. Eso sí, desde todas las clínicas señalan que cada vez son más los hombres también buscan retrasar el envejecimiento. «Vienen para reafirmar o eliminar grasa», afirman en Dorsia. En su día hacían también injertos de pelo, aunque ahora solo en Madrid: ya no hace falta irse a Turquía para volver a lucir una melena.

Además, existen otras opciones pensadas para ellos. Por ejemplo, cirugías para alargar el pene, engrosarlo o quitarse pectorales, entre otras.

Los hombres también se inyectan, sobre todo en el entrecejo y la frente. No dura para siempre y deben ir a renovarlo cada medio año.

Desde Clínica Rey indican que otro factor que puede determinar un perfil es el poder adquisitivo. «Aquellos con más dinero es habitual que soliciten intervenciones quirúrgicas», apunta Pereira. También piden el endolift, con el que se puede eliminar grasa de todo el cuerpo y se recolocar en la cara.