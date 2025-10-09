Caballero alerta por el agua: «Queda solo para 100 días, hay que ahorrar»

La falta de lluvias y la reducción de la ocupación de la presa de Eiras continúa preocupando mucho al alcalde vigués, Abel Caballero, que criticó las palabras de la conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, en las que pedía tranquilidad a la ciudadanía y garantizaba hasta enero el abastecimiento incluso aunque no hubiese precipitaciones.

«Queda agua solo para 100 días y estamos en una situación difícil, por lo que quiero que todo Vigo entienda, porque la conselleira miente, que estamos peor que en 2017, cuando estuvimos a punto de quedarnos sin agua», indicó Caballero, poniendo en valor las medidas de ahorro aplicadas por el Concello desde el pasado 8 de agosto y animando, no solo a los vigueses, sino también a todos los vecinos del área, ya que Vigo coopera con el resto de concellos proporcionando suministro de agua.

«Vigo es solidaria, estamos suministrando a Cangas, Moaña, Redondela, Mos y Porriño y también atenderemos a Baiona si lo necesita. Pero es Vigo quien garante esa agua, no la Xunta, por lo que hay que ahorrar lo máximo posible», afirmó.

El alcalde acusó de nuevo al Gobierno gallego de «no hacer nada» y volvió a reclamar una reducción del caudal del río para almacenar más agua sin afectar a la biodiversidad, recordando que el Concello ya construyó la nueva potabilizadora que mejoró las condiciones, así como la renovación de las redes de abastecimiento en los últimos años.

«La Xunta habla, pero no actúa y lanza mensajes que inducen a la relajación. No está garantizado nada, las declaraciones de la conselleira son falsas y extemporáneas, dando la sensación de que el problema está resuelto», abundó Caballero.