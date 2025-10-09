La Avenida de Madrid de Vigo estrena rotonda

La reforma de la Avenida de Madrid de Vigo continúa con importantes cambios de tráfico y una novedad circulatoria: su primera rotonda.

Los conductores que han salido o entrado hoy de Vigo por la Avenida de Madrid se han topado con esta macroglorieta en el cruce del Gandarón, a la altura del Alcampo. Se trata de una rotonda provisional creada con balizas New Jersey blancas y rojas.

Según ha podido saber este periódico, la intención en los próximos días es testar diferentes tamaños para ver la fluidez de la circulación. De hecho, hoy por la mañana se produjeron importantes atascos, ya que esta glorieta cogió por sorpresa a los miles de conductores que entran y salen de la ciudad a primera hora.

El proyecto de reforma de la Avenida de Madrid llegó a contemplar la creación en este punto de una raqueta para mejorar la circulación de tráfico en este punto. Aunque finalmente todo apunta a que será una rotonda fija.

Proyecto de rotonda en la avenida de Madrid. / Concello de Vigo

De hecho, la puesta en marcha de esta glorieta provisional en la Avenida de Madrid permitirá recupera el cambio de sentido que se podía realizar en dirección salida de la ciudad a través del vial de servicio y cuya maniobra quedó vetada en las últimas semanas.

En esta intersección entre Camiño Raposeira y Gandarón se conservará la actual tipología de glorieta partida. Habrá nuevas isletas ajardinadas para mejorar la canalización del tráfico y de mantendrán todos los movimientos con respecto a la antigua configuración de la intersección. Operativamente, se diseña la ejecución de nuevas isletas para facilitar el encauzamiento del tráfico y evitar que se colapse la rotonda: se bifurcarán la circulación de la vía de servicio de la calzada creciente hacia el óvalo –forma que tomará este punto con la creación de las isletas– en dirección al Camiño Raposeira y los tráficos procedentes del Camiño Raposeira y Gandarón hacia la entrada al óvalo de los que van hacia el tronco y la vía de servicio.