Adif tienta a los rivales del AVE en la ruta a Madrid con renovar la línea del Miño

Después de lograr mejores tiempos de viaje, más frecuencias y más plazas, el tren de Larga Distancia en Vigo aguarda por el siguiente paso: mejores precios. La llegada de la Alta Velocidad a la ciudad hace 16 meses abrió una nueva era en el ferrocarril vigués, aunque el monopolio ostentado por Renfe en la línea a Galicia le ha llevado a aumentar las tarifas hasta los 100 euros por un billete en su marca low cost Avlo. Así, habrá que esperar varios años para que la liberalización permita la entrada de competidores que puedan rebajar el coste por viaje.

Este proceso abierto por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) incluyó la semana pasada un documento exclusivo para los operadores al que ha tenido acceso a FARO. En él «se incluye una relación de las principales obras previstas en los corredores que componen esta segunda oferta de capacidad entre 2027-28 y 2036-37», explican. En ella figuran las duplicaciones de vía en 136 kilómetros entre Medina del Campo y Ourense, la reforma de las estaciones de Ourense y A Coruña, el by-pass de Olmedo o las electrificaciones previstas dentro del Corredor Atlántico. De la Salida Sur de Vigo hacia Portugal o la variante de Cerdedo, ni rastro.

Precisamente en las reformas previstas en las líneas convencionales destaca una importante mención a la línea del Miño, donde destaca que «estas fases constructivas deben ser tenidas en cuenta por los candidatos pues limitan el tipo de material rodante que puede operar entre ambos puntos». Así, Adif va avanzando a las compañías ferroviarias que el recorrido entre la estación de Vigo-Guixar, Redondela, Guillarei y Ourense estará electrificado a 25kV, mismo voltaje que las principales líneas de Alta Velocidad de España. En el tronco central de la decimonónica vía el Ministerio de Transportes ofreció en dos ocasiones una reforma más ambiciosa que la prevista (de 219 a 580 millones de euros) si el Concello de Vigo renunciaba a la variante de Cerdedo, a la cual aún le quedan unos 15 años entre trámites y obras. Esta opción fue descartada, aunque parece que desde el gestor no renuncian definitivamente a ella.

El acuerdo marco propuesto ofrece un total de 16 frecuencias por sentido al día hacia Vigo y A Coruña, compartiendo tronco común hasta Ourense. Sin embargo, esta itinerario podría acortar los tiempos de viaje con Vigo —principal mercado emisor de la ruta— respecto a los del rodeo por Santiago. Frente a los 86 minutos del mejor tiempo actual a través del by-pass de Conxo, el trazado renovado por el Miño quedarían en una hora si se incluye la Salida Sur ferroviaria de Vigo. La ausencia del túnel desde Urzáiz hasta O Porriño se debe a que actualmente no ha concluido ni aprobado su estudio informativo, que ya acumula más de un año de retraso. Así, teniendo en cuenta la Ley del Sector Ferroviario aún no se incluye dentro de su catálogo de líneas.

Todo este proceso de consulta y subasta no culminará hasta finales de 2027, posponiéndose al menos hasta el 12 de diciembre de 2028 el inicio de servicios al ser el «año nuevo ferroviario». A este horizonte se suma la espera por la fabricación de trenes de rodadura desplazable, un requisito indispensable para llegar al Eje Atlántico, Asturias, Cádiz o Huelva, que también se incluyen en esta segunda fase de liberalización. En ella concurrirán además de Renfe, la francesa Ouigo, la hispanoitaliana Iryo, Alsa y el consorcio andaluz EcoRail. Actualmente solo los Avril fabricados por Talgo permiten circular en ancho ibérico e internacional a 300 kilómetros por hora, por lo que su entrega podría demorarse hasta 2031 o incluso 2034. Es por ello que las operadoras esperarán a tener asignados los surcos en el acuerdo antes de realizar ninguna compra.

Despliegue segunda vía

Estos trabajos tuvieron esta misma semana un nuevo acance al autorizar el Consejo de Ministros del martes la licitación por 12,2 millones de euros para el montaje de la segunda vía en los 66 kilómetros entre Medina del Campo y la bifurcación de Coreses, al este del término municipal de Zamora. El contrato de suministro y transporte de 129.000 traviesas de hormigón en ancho estándar permitirá incrementar los cruces de trenes en este tramo, reduciendo así las afecciones ante posibles retrasos en el trayecto.

A su vez siguen los trabajos en la primera fase de la variante de Ourense. Los 8 kilómetros entre el cambiador de Taboadela y Seixalbo supondrán un recorte del mismo número de minutos en el viaje actual. Si bien las obras entre Guillarei y Vigo ya están en marcha a su paso por Redondela, las dos grandes actuaciones —la línea por Cerdedo y la Salida sur— no arrancarán sus trabajos hasta la próxima década.