Casi un 13% de las viviendas previstas en el PXOM están ya en tramitación

El desarrollo del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y sus principales objetivos llevaron a la cuarta teniente de alcalde y concejala de Urbanismo de Vigo, María José Caride a protagonizar un desayuno-coloquio promovido por el Círculo de Empresarios de Galicia en el que, durante casi dos horas, realizó una completa radiografía de los principales desafíos para los próximos lustros con el principal objetivo de «tener una ciudad para vivir, trabajar, disfrutar y no perder nuestro pasado» y solventar «el problema importante» del acceso a la vivienda.

En este sentido, Caride puso el foco especialmente en los pasos administrativos que, en poco más de un mes en vigor, ha permitido dar el PXOM, elevando a 823.773 metros cuadrados el suelo urbano en desarrollo en estos momentos, de los que 640.792 tienen un uso mayoritariamente residencial que permitirán construir a corto y medio plazo 6.580 viviendas, lo que supone un 12,8% de las 51.400 que fija el planeamiento urbanístico durante sus 25 años de vigencia. Además, 4.700 de estos inmuebles tendrían algún tipo de protección.

«Esperamos dar respuesta a esa necesidad que hay y que se irá generando, porque la vivienda protegida ayudará también a bajar los precios de la libre y no estamos hablando de vivienda social, sino para las clases medias y los jóvenes que quieran independizarse», destacó la edil de Urbanismo, recordando que en Vigo hay inscritos en el registro de demandantes de vivienda un total de 7.100 personas.

Sobre este tema, Caride garantizó un «papel activo» del Concello con la promoción directa de suelo, la activación de viviendas vacías subvencionando gastos a sus propietarios o adquiriendo inmuebles para ponerlos en el mercado del alquiler, cuestiones que confía en que empiecen a fructificar antes de final de año, la limitación de los pisos turísticos o el impulso de la Empresa Municipal de Vivienda, «una herramienta que nos permitirá una mayor agilidad».

La concejala de Urbanismo resumió las líneas maestras de distintos planes en tramitación, ya avanzados por FARO, como los ámbitos de Santa Cristina en el actual parque central, Alfageme, La Artística, Álvarez, Jacinto Benavente, Ramón Nieto o el Ofimático. Sobre este último, cuya promotora es directamente la Xunta, pidió agilidad a la administración autonómica «porque fijan un plazo de 12 años para desarrollarlo y eso no puede pasar, sino que hay que acelerarlo porque Vigo merece ese esfuerzo».

Caride abordó también la «complejidad y la importancia» de la semipeatonalización de la Plaza de España, que requerirá distintos convenios urbanísticos con promotores privados para generar un rotor, así como la prolongación de Vázquez Varela hasta la avenida de Madrid, que prevé eliminar el actual campo de fútbol del Colegio Hogar y trasladarlo al Ofimático.

Por otro lado, constructores, promotores y arquitectos mostraron su preocupación por la agilidad administrativa, prometiendo Caride «intentar resolver y acortar plazos», en pasos como la tramitación de licencias. Asimismo, la edil pidió también «ambición» en los desarrollos «porque queremos calidad arquitectónica y hay margen para proyectos singulares».

En esta línea, Caride recordó también que el PXOM busca poner en valor el patrimonio industrial abandonado (Alfageme, Artística o Panificadora) «porque sabemos que a Vigo le faltan instalaciones a nivel de ciudad, de puntos de encuentro».