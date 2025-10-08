Xunta y UVigo amplían su colaboración en investigación sanitaria «excelente»

La Xunta y la UVigo continuarán trabajando «hombro con hombro» para desarrollar una investigación «de excelencia» que repercuta en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y contribuya al «progreso del país». El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el rector Manuel Reigosa firmaron ayer la prórroga del convenio entre la institución académica y el IIS-Galicia Sur durante una visita a las instalaciones y laboratorios de este último en el Hospital Álvaro Cunqueiro.

El conselleiro, que visitó en días anteriores los otros dos institutos sanitarios de Galicia, puso en valor el «excelente» trabajo que desarrollan sus investigadores. Respecto al IIS-Galicia Sur, recordó que aúna a cerca de un millar de profesionales que en 2025 fueron capaces de captar más de 5 millones de euros y que son autores de unos 500 artículos científicos en revistas de alto impacto.

Gómez Caamaño también agradeció el «trato exquisito» del Rectorado vigués con la consellería que dirige, así como la colaboración de la Universidad con el IIS-Galicia Sur.

Por su parte, Manuel Reigosa abogó por la cooperación entre instituciones para llegar «máis lonxe». Subrayó los buenos resultados que esta investigación sanitaria en conjunto está logrando, y mostró su confianza en que el conocimiento generado acabará trasladándose a la sociedad para «mellorar a vida das persoas».

También intervino en el acto la directora científica del IIS-Galicia Sur, Eva Poveda, quien recordó que la acreditación del Instituto Carlos III alcanzada en 2022 supone «exigencias cada vez mayores», además de destacar que los grupos disponen de un entorno y estructuras para «generar conocimiento de calidad». Respecto a la veintena d equipos de la UVigo que trabajan en el instituto, subrayó que «aportan muchísimo valor y calidad».

A la firma del convenio también asistieron los gerentes de las áreas sanitarias de Vigo y Pontevedra, Javier Puente y José Flores, respectivamente, así como la vicerrectora de Investigación y candidata a suceder a Reigosa, Belén Rubio, y el director del Cinbio, Miguel Ángel Correa.

Tras la rúbrica, visitaron los laboratorios del IIS-Galicia Sur y conocieron algunos de los proyectos en marcha. Entre ellos, el ensayo DAPA TAVI del grupo de Investigación Cardiovascular, que demuestra los efectos positivos de un fármaco para la diabetes en pacientes con estenosis aórtica; el estudio del grupo de Neurociencia Traslacional basado en el análisis de biomarcadores de saliva para detectar deterioro cognitivo leve; los trabajos del grupo de Innovación en Farmacia Clínica; y también las actividades de divulgación.

Donación de sangre

Antes de visitar el Cunqueiro, el conselleiro y el rector presentaron la nueva campaña de donación de sangre en la unidad móvil instalada ante la Escuela de Telecomunicación. Gómez Caamaño apuntó que el año pasado la UVigo alcanzó las 1.378 donaciones, registrando además 370 nuevos donantes.

Gómez Caamaño garantiza la equidad asistencial para los pacientes de Povisa

El conselleiro de Sanidade aseguró ayer, a preguntas de los medios, no sentirse preocupado ante la marcha de médicos y pacientes del Hospital Ribera Povisa, con el que la Xunta firmó un nuevo concierto por 195 millones de euros que entró en vigor este año. Gómez Caamaño indicó que el acuerdo incluye mecanismos de regulación y control «para que a asistencia sanitaria a toda a poboación se faga baixo os mellores indicadores».Añadió que, aunque no personalmente, desde su departamento se está trabajando en ese tema y que habrá una reunión con Ribera Povisa «próximamente». Aseguró que la equidad sanitaria para los pacientes de este hospital está garantizada y, respecto a un futuro cambio de modelo, añadió que el acuerdo actual tiene una vigencia de dos años.

Reigosa dice estar«máis optimista» sobre un acuerdo para Medicina

Ni el conselleiro ni Reigosa quisieron manifestarse sobre la marcha de las negociaciones para descentralizar Medicina. Caamaño dijo que la responsabilidad es de los rectores y el responsable de la UVigo, que preside el grupo de trabajo, insistió en que no habrá ninguna declaración «mentres non teñamos nada que anunciar».Sí comentó que sigue trabajando junto a sus homólogos de Santiago y A Coruña «coa idea de que o sistema sexa todavía mellor que o que hai nestes momentos, que sirva mellor aos intereses de Galicia e que a solución sexa positiva para todo o mundo». Reigosa también dijo sentirse «máis optimista», aunque todavía «queda moito traballo por facer». Los rectores estarían trabajando en diferentes alternativas en las que los tres se sientan cómodos para presentarlas al grupo de trabajo con la Xunta.