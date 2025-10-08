Aena propuso 60 rutas nuevas para operar en los aeropuertos gallegos a quince aerolíneas distintas

¿Quién es realmente el responsable de captar y retener conexiones aéreas para Galicia? La disputa entre Gobierno central, Xunta, ayuntamientos de Vigo, A Coruña y Santiago y empresarios sobre la ausencia de coordinación en la materia sumó el pasado viernes un nuevo capítulo con otro grupo de trabajo como único avance de una cita «decepcionante» para PSOE, PP y BNG. Los representantes autonómicos y locales denunciaron la falta de iniciativa de Aena para incrementar el tráfico en la comunidad, reprochándose entre todos ellos las competencias de promoción turística. Sin embargo, el organismo estatal sí que habría avanzado en ese aspecto.

Tal y como ha podido confirmar FARO en dicha reunión se describieron las acciones ejecutadas por el gestor para aumentar el uso de sus tres terminales en Galicia. En ellas destacaban especialmente la propuesta de 60 nuevas rutas para operar desde y hacia los aeródromos de Peinador, Alvedro y Lavacolla. Estas conexiones incluirían destinos nacionales e internacionales que ya estuvieron en la parrilla de los mismos en el pasado o incluidos en sus correspondientes planes estratégicos como Bilbao, Valencia o París.

Estas rutas se ofrecieron a un total de 15 compañías diferentes, lo que supondría la entrada de alguna nueva en Galicia. Actualmente operan Iberia, Air Nostrum, Air Europa, Vueling, Aer Lingus, Ryanair, Binter, Volotea, Easyjet, Lufthansa y Edelweiss. Esta promoción «segmentada» se enmarcó en 25 reuniones con las citadas compañías, incluyendo foros especializados como Fitur, Routes, Connect y jornadas de Turespaña o la IATA.