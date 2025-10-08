Vigo intenta con urgencia salvar la Navidad en O Calvario y Castelao y extenderla a Náutico y O Berbés

El Concello de Vigo no quiere que O Calvario se quede sin su tradicional mercado de Navidad, que Castelao pierda su circo, exposiciones o atracciones de otros años y, a mayores, volverá a intentar que la Navidad se expanda a la plaza de O Berbés y también al Náutico.

Esto es lo que se deduce de la licitación de urgencia que acaba de lanzar para que todas estas zonas de la ciudad puedan tener atractivos navideños en 2025 una vez que en el anterior concurso convocado hubiera fallos en las ofertas, como ocurrió con la de los comerciantes de O Calvario; o simplemente no se presentara ningún candidato.

Por ello, y al igual que sucedió con el concurso del Cíes Market y la noria de la Navidad de Vigo por un revés burocrático, el Concello de Vigo se ha visto obligado a convocar in extremis una nueva convocatoria para la autorización administrativa para la gestión y aprovechamiento de las instalaciones y actividades previstas con motivo de las fiestas de Navidad para los siguientes lotes que no pudieron ser adjudicados:

Lote 1: Calle Urzáiz (peatonal del Calvario): Mercadillo temático.

Lote 6: Plaza Mestre Prudencio Rodríguez (Avenida Castelao, 48-52 torreiro de festas)

Lote 9: Otros espacios: explanada Náutico

Lote 10: Plaza de O Berbés.

Las empresas o asociaciones interesadas tendrán hasta el 28 de octubre para presentar sus ofertas.

Ofertas aprobadas

Dentro del primer concurso que lanzó el Concello de Vigo para extender la programación de actividades de la Navidad a distintas zonas de Vigo sí pasó el corte este año el mercadillo de Navidad de Bouzas, promovido por la Asociación de Amigos da Historia de Bouzas, que prevé habilitar una veintena de puestos y actividades recreativas en la Alameda. No así el tradicional de O Calvairo, cuya oferta presentaba errores al proponer casetas metálicas y no de madera, lo que hizo que su oferta fuera excluida.

También pasaron el corte el carrusel en Porta do Sol, las pistas de hielo y karts en Samil y la circulación de trenes turísticos, pero no hubo licitadores interesados en montar el circo en Coia y organizar actividades en O Berbés, mientras que la única oferta para instalar juegos en el Náutico no cumplía los requisitos. La nueva licitación de urgencia del Concello buscaría cubrir todos a algunos de estos huecos.