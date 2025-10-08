La Universidad aplica robótica a la construcción en un proyecto europeo
Investigadores de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica lideran un consorcio de ocho países
El equipo Aerolab de la UVigo lidera un nuevo proyecto europeo que durante los próximos cuatro años trabajará en la transformación de la construcción y la rehabilitación de edificios mediante robótica avanzada, automatización y digitalización. La iniciativa está financiada con casi 4 millones de euros por parte de la UE y cuenta con la participación de 14 entidades públicas y privadas de ocho países.
El grupo Aerolab forma parte del Instituto de Física y Ciencias Aeroespaciales y tiene su sede en la Escuela de Ingeniería Aeronáutica de Ourense. Su coordinador, Higinio González, destaca que el proyecto supone un hito para ellos y para todo el campus, que lidera por primera vez un consorcio en el ámbito de la robótica.
Los socios son universidades, centros de investigación y grandes empresas y pymes de la construcción de España, Alemania, Finlandia, Francia, Noruega, Polonia, Portugal y Suiza. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, los edificios son responsables del 42% del consumo energético y del 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente derivadas de la construcción, uso, renovación y demolición.
El proyecto busca mejorar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad, a la vez que se reduzcan costes, errores e impactos. Y aspira a desarrollar nuevas soluciones para la renovación de fachadas, una plataforma de dron para inspección, diagnóstico y reparación, una sonda NDE para evaluar estructuras de hormigón, un robot cableado para reparar grietas, un dispositivo de realidad aumentada montado en el caso del trabajador, o un robot cuadrúpedo autónomo
