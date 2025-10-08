La Universidad aplica robótica a la construcción en un proyecto europeo

El equipo Aerolab de la UVigo lidera un nuevo proyecto europeo que durante los próximos cuatro años trabajará en la transformación de la construcción y la rehabilitación de edificios mediante robótica avanzada, automatización y digitalización. La iniciativa está financiada con casi 4 millones de euros por parte de la UE y cuenta con la participación de 14 entidades públicas y privadas de ocho países.

El grupo Aerolab forma parte del Instituto de Física y Ciencias Aeroespaciales y tiene su sede en la Escuela de Ingeniería Aeronáutica de Ourense. Su coordinador, Higinio González, destaca que el proyecto supone un hito para ellos y para todo el campus, que lidera por primera vez un consorcio en el ámbito de la robótica.

Los socios son universidades, centros de investigación y grandes empresas y pymes de la construcción de España, Alemania, Finlandia, Francia, Noruega, Polonia, Portugal y Suiza. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, los edificios son responsables del 42% del consumo energético y del 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente derivadas de la construcción, uso, renovación y demolición.

El proyecto busca mejorar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad, a la vez que se reduzcan costes, errores e impactos. Y aspira a desarrollar nuevas soluciones para la renovación de fachadas, una plataforma de dron para inspección, diagnóstico y reparación, una sonda NDE para evaluar estructuras de hormigón, un robot cableado para reparar grietas, un dispositivo de realidad aumentada montado en el caso del trabajador, o un robot cuadrúpedo autónomo