Un tren 'low cost’ a precio de oro: el Avlo de Vigo a Madrid supera los 100 euros

Lo barato puede convertirse en caro. Muy caro de hecho. El 22 de julio de 2024 se estrenaba en Vigo el Avlo, la marca de bajo coste de Renfe con la que pretendía maximizar el uso de la Alta Velocidad en la ciudad gracias a los ya famosos Avril. Los caracerísticos convoyes morados fabricados por Talgo cuentan con 581 butacas en clase única al eliminar el tradicional coche-cafetería, las butacas en preferente y limitar las dimensiones del equipaje por viajero. Estas caracerísticas low cost con las que la operadora esperaba llegar a nuevos segmentos de mercado incluían otros detalles menores en cuanto a las anulaciones, cambios de billete o enlaces en Cercanías. Pagar lo mínimo para viajar.

Su buena acogida, con el primer servicio madrugador a las 5.57 horas desde Urzáiz hasta el pasado mes de junio, fue clave para el salto cualitativo y cuantitativo del ferrocarril de Larga Distancia en la ciudad. Ahora, con la demanda ya estabilizada, Renfe ha echado el resto para convertir la línea entre Galicia y Madrid en una «mina de oro» al no tener competencia.

Captura de los precios de Renfe para este viernes entre Vigo y Madrid / Renfe

Es por ello que los billetes para las fechas clave han escalado a precios más propios del avión. Para este viernes 10 de octubre el Avlo de las 9.44 horas alcanza los 109 euros como precio base, mientras que en los AVE directos del resto del día llega a los 122 euros en un solo billete de ida. Solamente la primera frecuencia de la mañana queda en 61 euros de base.

Desde 2021 los precios se fijan mediante el «revenue management», el mismo sistema que en las aerolíneas en el que la demanda y la antelación permiten viajar más barato que el resto de pasajeros. Aunque hasta ahora estos billetes rara vez superaban los 70 euros para la marca de bajo coste y los 105 para la normal, todo parece indicar que la política comercial ha sufrido cambios este otoño.

Estas tarifas se limitan a los últimos asientos libres para viernes y domingos. Así, entre martes y jueves es posible encontrar el mismo billete en Avlo por 29 euros como precio base —antes eran 15— y unos precios medios de entre 50 y 75 en el AVE. Y es que pese a tener un 80% más de plazas que los Alvia retirados en junio, los servicios entre Galicia y Madrid siguen llenándose cada fin de semana.

Comparativa con el avión

Esta subida de tarifas recrudece la guerra comercial entre avión y tren en esta ruta cuyo mercado supera los 100.000 viajeros mensuales en ambos sentidos. Así, Air Europa ofrece billetes de ida y vuelta con precios base por 50 euros en las franjas horarias de menor demanda, mientras que en días como este viernes Iberia dispara las últimas plazas a más de 300 euros.