Radiólogos advierten al Sergas: «Si se extiende la situación, va a ser irrecuperable»

"Tenéis razón". Con estas palabras y su presencia en la concentración en la puerta principal del Hospital Álvaro Cunqueiro, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, demostraba hoy su apoyo a los que los radiólogos del Chuvi, que van por su tercera jornada de paro indefinido (la cuarta, si se contabiliza la huelga de toda la profesión médica del pasado viernes en demanda de un estatuto propio). "Os lo tienen que resolver de forma inmediata. Cada día que pase, es un día malo para la salud de esta ciudad y para la atención sanitaria óptima que hacéis", les respaldó.

Los radiólogos, que reclaman un refuerzo del personal de guardia para hacer frente al constatado aumento de la demanda, mantienen el pulso al Sergas, que no los ha convocado a negociar desde la infructuosa negociación del pasado jueves. El seguimiento de la huelga se mantiene en niveles muy altos, secundada por 25 de los 27 profesionales que hacen guardias (la plantilla del servicio ronda el medio centenar), salvo los que están de mínimos.

Además del respaldo del regidor, los profesionales cuentan que están recibiendo comentarios de apoyo de la ciudadanía y prevén convocar una protesta en el centro de la ciudad a la que invitan a participar a la población. Conscientes que los tiempos de autorización de estas concentraciones son largos (entre 10 y 15 días), desean que se llegue a un acuerdo antes y no se llegue a celebrar, pero se muestran dispuestos a mantener el paro si el Sergas no les hace una oferta que consideren razonable. Recuerdan que la actividad ha crecido un 80% desde que abrió el Cunqueiro y en las guardias sigue habiendo los mismos 2 profesionales que las atienden desde hace 40 años, el mismo número que tienen en áreas como Lugo y Ferrol.

"Si se extiende la situación, esto va a ser irrecuperable", advierten los profesionales. Y es que el paro, respaldado por el sindicato O'Mega, no se está llevando a cabo en un servicio cualquiera. Es una especialidad transversal que da apoyo a casi todas las especialidades médicas y en la que, hoy en día, se apoyan la gran mayoría de diagnósticos, controles de tratamientos, revisiones, preparaciones de cirugías... El primer día, el Sergas cifró en 68 las pruebas suspendidas, de las alrededor de 300 que realizan cada mañana los radiólogos y que tienen que informar. Los convocantes, sin embargo, rebaten esta cifra y aseguran que fueron más de 110, sin contar todas aquellas pruebas de rayos convencionales en la que sea necesario revisar el informe de la IA o las ecografías de Primaria en las que requieran también su revisión.

Además, se ha suspendido toda la actividad autoconcertada, es decir, las horas extra. Y es un servicio con mucha. El incesante aumento de la demanda y el déficit de profesionales, ha llevado al Sergas a exprimir al máximo esta vía para contener las demoras. Por ejemplo, las resonancias funcionan de lunes a viernes de 8 a 24 horas y los fines de semana y festivos, hasta las 22. Ahora están solo en horario de mañana en días laborables y con servicios mínimos.

El Sergas lo va a tener complicado para desviar a la privada la actividad que no están pudiendo llevar a cabo. También ha exprimido esta vía y ha ampliado esta concertación.

Y pese a estas medidas, el servicio empezaba a tener problemas para cumplir con las demoras máximas en Oncología.

Es, precisamente, esa falta de radiólogos en paro para poder contratar la que esgrime la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo para negarse a las peticiones de los radiólogos que hacen guardias. Si suma a un profesional más para que sean tres en cada guardia de 17 horas (desde que terminan la jornada matinal hasta las 8 de la mañana siguiente), lo perdería para la agenda ordinaria del día siguiente. "Se pueden consensuar fórmulas", le responden los profesionales.

"¿Un solo radiólogo desmantela el servicio y la huelga de 25 tiene un impacto "moderado"?", preguntan los convocantes al Sergas en referencia a sus valoraciones del paro. Y destacan que da igual el volumen de las cifras. "Son pacientes". Y muchos llevan esperando mucho por sus pruebas. "Es un drama para cada uno".

Conselleiro de Sanidade

Por su parte, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, manifestó hoy su "máximo respecto" a los derechos de los trabajadores, aunque señaló que a la Administración no le gustan las huelgas "polo impacto sobre os pacientes". "Están falando o que é a Xerencia de área sanitaria, con os profesionais implicados, creo que a oferta a xerencia é unha oferta interesante, importante e bueno, e hai que seguir negociando", indicó y coincidió en que "é moi difícil" conseguir profesionales.