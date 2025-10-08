El PP ve «improvisado» el cierre de las pistas de atletismo: un «parche»

El PP de Vigo criticó ayer una nueva muestra de la «improvisación» del Gobierno local por cerrar las pistas de atletismo de Balaídos para obras de retoping de la pista, un nuevo «parche» que no resolverá los problemas endémicos de esta instalación, que espera desde hace años por una remodelación integral para la que la Xunta ha comprometido financiación económica. «La desatención del gobierno del señor Caballero a los deportistas ya es una constante», lamentó el edil Daniel Benavides.