Pou y Carballal de la UVigo reciben las medallas de la RAGC en el Día da Ciencia en Galicia
Se ha reconocido la trayectoria de cinco investigadores gallegos, entre ellos estos dos catedráticos de la universidad viguesa
R. V.
Los catedráticos de la UVigoJuan Pou y Laura Carballorecibieron este miércoles las medallas de investigación de la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) como referentes internacionales en sus respectivos ámbitos, la aplicación de láseres a la industria y el derecho laboral marítimo internacional.
Junto a los otros tres premiados recibieron su distinción durante el acto de celebración del Día da Ciencia en Galicia, celebrado en el Colegio de Fonseca, en Santiago.
Asistieron los tres rectores, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, la directora de GAIN, la delegada del CSIC en Galicia y la alcaldesa de Compostela, entre otros.
Completaron el elenco de galardonados Nieves Rodríguez Brisaboa, catedrática de la Universidade da Coruña y pionera en el tratamiento de grandes volúmenes de datos, y de la Universidad de Santiago Francisco J. Blanco García, natural de Cee (1963), y María Carmen Veiga Barbazán, de Brión (1959). Ambos representan dos caras complementarias de la ciencia hecha en Galicia: la investigación médica y biotecnológica aplicada al bienestar y a la sostenibilidad.
El presidente de la RAGC, Juan Lema, destacó que las medallas son los premios «máis prestixiosos» de la ciencia en Galicia y que ponen en valor «a excelencia, humanidade e compromiso» de quienes las reciben.
