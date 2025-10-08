Pou y Carballal de la UVigo reciben las medallas de la RAGC en el Día da Ciencia en Galicia

Los catedráticos de la UVigoJuan Pou y Laura Carballorecibieron este miércoles las medallas de investigación de la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) como referentes internacionales en sus respectivos ámbitos, la aplicación de láseres a la industria y el derecho laboral marítimo internacional.

Junto a los otros tres premiados recibieron su distinción durante el acto de celebración del Día da Ciencia en Galicia, celebrado en el Colegio de Fonseca, en Santiago.

El catedrático y responsable del grupo LaserON, Juan Pou. / Cedida

Asistieron los tres rectores, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, la directora de GAIN, la delegada del CSIC en Galicia y la alcaldesa de Compostela, entre otros.

A investigadora Laura Carballo Piñeiro, natural de Marín. / FdV

Completaron el elenco de galardonados Nieves Rodríguez Brisaboa, catedrática de la Universidade da Coruña y pionera en el tratamiento de grandes volúmenes de datos, y de la Universidad de Santiago Francisco J. Blanco García, natural de Cee (1963), y María Carmen Veiga Barbazán, de Brión (1959). Ambos representan dos caras complementarias de la ciencia hecha en Galicia: la investigación médica y biotecnológica aplicada al bienestar y a la sostenibilidad.

El presidente de la RAGC, Juan Lema, destacó que las medallas son los premios «máis prestixiosos» de la ciencia en Galicia y que ponen en valor «a excelencia, humanidade e compromiso» de quienes las reciben.