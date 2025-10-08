La Policía Local sancionó a 23 conductores de VTC desde su aparición en Vigo

Los VTC aparecieron por primera vez en la ciudad el pasado junio, según ellos, para cubrir una carencia en el transporte urbano. Los taxistas se opusieron en todo momento a su llegada, alegando que eran suficientes y que ofrecen un servicio de mayor calidad, legal.

La normativa municipal establece que estos vehículos con conductor pueden realizar traslados interurbanos, pero no dentro de los límites de la ciudad. Desde la patronal de Unauto, que ampara a estos trabajadores, insisten en que se trata de un vacío legal.

Mientras los choferes ejercen, la Policía Local ya impuso sanciones a 23 conductores: 13 ya fueron notificados de la propuesta de resolución y 12 se encuentran en fase de notificación. Según el asesor jurídico de Unauto, Juan Manuel Gallo, se presentarán recursos contra todas las sanciones que reciban y esperan que el resultado sea positivo (para ellos). «No olvidemos que los vehículos VTC están amparados en una autorización de transporte totalmente legal», asegura.

Conxemar

Aunque los agentes llevan detectando el paso de estos vehículos desde que comenzó el verano, solo ayer sancionaron a seis e inmovilizaron a dos. Están tratando de llevar clientes a Conxemar, la multitudinaria feria que se celebra estos días en Vigo y para la que hay disponibles hasta 400 taxis.