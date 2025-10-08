La Policía Local de Vigo denunció al menos a seis VTC con pasajeros a Conxemar

El conflicto entre el sector del taxi y los VTC, en el caso de Vigo de la empresa Uber, continúa sin frenos. Llevan meses con un tira y afloja: los primeros aseguran que sus competidores trabajan en el perímetro urbano de forma ilegal y los segundos se justifican en que se trata de un vacío legal. Esta semana, con la feria Conxemar celebrándose en el Ifevi, el sector del taxi advirtió de que estaría especialmente fiscalizador y que incluso saldrían a manifestarse si fuese necesario.

No lo hicieron porque varias patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil se apostaron en la entrada del recinto para tomar nota de todos los vehículos con chófer ajenos al sector. Según los datos recopilados por la Policía Local a lo largo de la mañana de ayer, los agentes habrían denunciado a cuatro vehículos en la avenida del Aeropuerto e inmovilizado a otros dos, con grúa incluida. Sin embargo, desde la patronal Unauto, el director de servicios jurídicos, José Manuel Gallo, advierte que se presentarán recursos contra todas las sanciones que se reciban y que esperan que el resultado sea positivo (para ellos). «No olvidemos que los vehículos VTC están amparados en una autorización de transporte totalmente legal», asegura.

Por su parte, José Manuel Berzal, gerente de la patronal insiste en que ya solicitó meses atrás una reunión con el Concello y con la Xunta, para la que todavía no recibieron respuesta. Lamentan que «se les está dando la espalda» cuando «es una realidad que el VTC quiere abrirse paso en Vigo».

Mientras, se respira una calma tensa. Los taxistas no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados y la Policía Local ya utiliza una aplicación del Ministerio de Transportes con la que puede detectar si los vehículos están realizando un trayecto urbano o interurbano. Este último está permitido, tesitura que algunos aprovechan para ejercer en la ciudad. Vienen por la mañana desde Pontevedra y realizan servicios en los límites de Vigo.

Además, con la nueva herramienta, también podrían revisar el historial de los VTC, con lo que quedaría constancia de sus trayectos anteriores. De esta forma se puede saber si acaban de llegar de otro municipio o si lo hacían en el mismo lugar.

Emilio Mosquera, expresidente de la Unión de Taxistas Gallegos (UTAGA), indica que desde su colectivo se pusieron en contacto con el Concello para que avisase a la Policía Local y a la Guardia Civil de O Porriño.

Durante la mañana de ayer estuvieron de servicio alrededor de 400 taxis, un turno inusualmente grande por la celebración de Conxemar, que traerá a Vigo miles de personas hasta mañana. «Estamos llevando a gente desde todos los puntos de la ciudad, con un precio medio de 24 euros el trayecto hasta el Ifevi», apunta Mosquera.

Por otra parte, en la ciudad olívica ejercen hasta 40 vehículos con conductor, sin licencia municipal, pero amparados en un vacío legal. Las sanciones pueden suponer a la empresa un importe máximo de 6.000 euros. Con todo, todas las que fueron impuestas, se recurrieron en los juzgados.

Rentenciones en la avenida del Aeropuerto

La celebración de la 26º edición de la feria internacional de productos del mar congelados Conxemar provocó ayer retenciones de tráfico hacia Ifevi, tanto en los dos accesos hacia el recinto ferial desde la autopista AP-9, donde se llegaron a generar colas kilométricas que alcanzaron incluso los túneles de Candeán y A Madroa; como en la avenida del Aeropuerto.Aunque no se llegaron a ver las colas que sí se formaron otros años, en la avenida del Aeropuerto, hubo que esperar varios minutos para poder pasar. En previsión a ello, se activó un plan de tráfico similar al testado en 2023 y 2024. Entre otros cambios, se cerró un acceso a la autopista o la alteración del sentido de circulación de varios viales del entorno de Cotogrande.