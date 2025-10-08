El Independence of the Seas, un clásico de Vigo: ya es el crucero que más visita la ciudad
Con más de 4.000 viajeros a bordo, hoy ha llegado desde A Coruña tras partir de Southampton y haber parado ya en Bilbao
Regresó a Vigo el Independence of the Seas, que en la mañana de este miércoles arrimó sus imponentes 339 metros de eslora al muelle de Trasatlánticos en su penúltimo atraque del año, conduciendo una nueva expedición de más de 4.000 pasajeros.
El gran buque, que acaba de consagrarse como el crucero que más escalas ha realizado en el puerto de Vigo a lo largo de su historia, llegó a la ciudad inmerso en un viaje redondo desde Southampton de una semana de duración y con Bilbao, A Coruña, Vigo y Gijón como puertos de escala.
El viaje fue ofertado a precios a partir de algo menos de mil euros por persona en camarote interior.
El próximo día 19 el Independence regresará para decir adiós a Vigo, dentro de una travesía trasatlántica con final en Miami desde donde operará para el mercado estadounidense un circuito de cruceros al Caribe. Y será una despedida sin fecha de regreso, ya que durante 2026 el buque mantendrá su base en los EE. UU.
- Diez detenidos, uno en Vigo, en macrooperación internacional contra el fraude alimentario
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- Stellantis aleja de Vigo la producción de componentes para la furgoneta K9 «low-cost»
- Giro en la jubilación anticipada: la Seguridad Social recurre a las 'cotizaciones en la sombra'
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Davila 07/10/2025
- Marmma nace en Porriño para relanzar más de 65 años de historia del granito