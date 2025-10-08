El Independence of the Seas, un clásico de Vigo: ya es el crucero que más visita la ciudad

Regresó a Vigo el Independence of the Seas, que en la mañana de este miércoles arrimó sus imponentes 339 metros de eslora al muelle de Trasatlánticos en su penúltimo atraque del año, conduciendo una nueva expedición de más de 4.000 pasajeros.

El gran buque, que acaba de consagrarse como el crucero que más escalas ha realizado en el puerto de Vigo a lo largo de su historia, llegó a la ciudad inmerso en un viaje redondo desde Southampton de una semana de duración y con Bilbao, A Coruña, Vigo y Gijón como puertos de escala.

El viaje fue ofertado a precios a partir de algo menos de mil euros por persona en camarote interior.

El próximo día 19 el Independence regresará para decir adiós a Vigo, dentro de una travesía trasatlántica con final en Miami desde donde operará para el mercado estadounidense un circuito de cruceros al Caribe. Y será una despedida sin fecha de regreso, ya que durante 2026 el buque mantendrá su base en los EE. UU.