La huelga deja otro ciento de pruebas suspendidas

La huelga indefinida que iniciaron este pasado lunes los radiólogos que realizan guardias en el Álvaro Cunqueiro volvió a tener una clara afectación en el hospital. Este paro provocó la suspensión de 110 pruebas —87 de mañana y 21 estudios de tarde—, frente a las 199 que sí se realizaron. Esto representa el 35% de la actividad programada para la jornada de ayer.

Hasta hoy, los radiólogos aseguran no tener ningún comunicado por parte de la Gerencia.