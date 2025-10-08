El vigués que irrumpió en un concesionario con dos pistolas y dos cuchillos: «Hice una burrada, me arrepiento»

«Hice lo que no debía haber hecho, fue una burrada». El vigués que en el verano de 2024 irrumpió en un concesionario armado con dos pistolas simuladas de airsoft y dos cuchillos se mostró este miércoles «arrepentido» en la Ciudad de la Justicia. Su caso, que la mañana en que sucedió todo causó gran alarma y movilizó a un operativo de la Policía Local y la Policía Nacional, se zanjó este miércoles judicialmente hablando con un acuerdo de conformidad. El hombre aceptó un año y tres meses de cárcel y el pago de una multa de 180 euros. Dado que la condena no alcanza los dos años y a que carece de antecedentes penales, se le suspendió la ejecución de la pena y no ingresará en prisión.

Ocurrió el 15 de julio del pasado año, hace ya más de un año, en el concesionario de Stellantis de la avenida de Madrid. Este hombre, que vive lejos del centro urbano vigués y que utiliza habitualmente su coche, un Mazda 6 Sportive, para desplazarse, tenía el vehículo en el establecimiento para reparar la carrocería. Al parecer, le habían llamado días antes para avisarle de que la entrega se iba a retrasar debido a que debían esperar por unas piezas que todavía tardarían unos días en llegar.

El acusado concretó a las puertas del Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo donde fue la vista de conformidad que había telefoneado varias veces al concesionario para interesarse por la reparación y que no recibió respuesta. «Cada vez que llamaba me decían que esperase y después me colgaban», asegura. Tras concretar que sufre depresión crónica, lo que influyó en lo ocurrido, reconoce que lo que hizo aquella mañana fue una «burrada»: «Sufrí un ataque de ira incontrolado. Me arrepiento».

Apuntó con un arma simulada a una empleada y a una clienta

Concretamente, por estos hechos fue condenado como autor de dos delitos de amenazas –a una empleada y a una clienta–, de otro de resistencia grave a agentes de la autoridad y de uno más de lesiones leves a uno de los policías que intervino en la detención, que sufrió una lumbalgia a raíz de ser empujado contra una pared en el forcejeo con el acusado. Junto a la pena de cárcel y multa, debe indemnizar con 1.000 euros a este agente y con 400, por daño moral, a la clienta que estaba allí. Ya consignó 1.000 euros, por lo que se le aplicó en su beneficio una circunstancia atenuante de reparación del daño.

Eran las 10.30 horas de ese 15 de julio cuando el acusado entró en el concesionario. Allí estaba una trabajadora de atención al cliente atendiendo a una mujer. Fue a este última a la que le colocó en un primer momento una pistola de airsoft en la sien –el arma parecía real–: «Quiero que te vayas o vas a acabar mal». Después apuntó a la empleada. «No os vais a reír de mí, no me importa ir a la cárcel», le dijo, entregándole la orden de reparación de su vehículo, increpándola por los días que llevaba sin ser reparado y exigiéndole la entrega del coche.

La trabajadora le pidió que se calmase, le propuso ir al despacho del jefe para hablar con él y logró que el acusado guardase la pistola. Cuando llegaron al despacho no había nadie, por lo que el hombre se alteró de nuevo: «¡Me queréis engañar!». Pronto llegaron dos directivos, pero el acusado seguía gritando y amenazando con «hacer una locura», momento en el que se le cayó de su parka un cuchillo. Cuando se agachó a por él, los dos hombres lo redujeron. Después llegó la Policía. Junto a la pistola y ese cuchillo, llevaba un arma blanca más y un revólver airsoft de gas comprimido.