Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Lara Graña
Juan Antonio López, subsecretario de Pesca de Argentina: «Las cuotas están aseguradas 15 años, es hora de dialogar sobre inversiones»
Argentina tiene una mitad del corazón pesquero de Galicia. No solo por su enorme peso en los balances de las empresas asentadas en Mar del Plata, Puerto Deseado o Puerto Madryn, sino por un arraigo con décadas de trayectoria.
Alberto Leyenda
Tensión en la Policía Nacional de Vigo: archivada la denuncia de una alto mando por acoso laboral y «puro machismo institucional»
La tensión y las desavenencias entre altos mandos sobrepasaron las paredes de la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo para dirimirse en la Ciudad de la Justicia. Y es que su secretaria general denunció por acoso laboral, con tintes de «puro machismo institucional», a tres superiores jerárquicos. La Sección 5ª de la Audiencia Provincial, sin embargo, archivó definitivamente la denuncia, siguiendo los pasos del Juzgado de Instrucción n.º 8 de la ciudad.
Víctor P. Currás
El 70% de los vecinos de la provincia de Pontevedra se encuentra en prealerta por sequía
Con una semana de octubre ya a las espaldas, los vigueses siguen viendo con preocupación al cielo. La falta de lluvias de los últimos meses ha llevado a Augas de Galicia a decretar el nivel de prealerta por sequía en 16 municipios de la demarcación Galicia-Costa que se unen a los 13 de la provincia de Pontevedra que ya estaban en esa situación desde agosto. En total, más de 664.000 vecinos, un 70% del total al incluir Vigo y su área.
Jorge Garnelo
Vella: «La sostenibilidad económica importa tanto como la ambiental»
La Política Pesquera Común (PPC) es la Biblia del sector del mar en la Unión Europea. En ella se establecen las normas por las que se rige la actividad —tanto la pesca como la acuicultura—, y su principio fundamental parte del equilibrio de los tres pilares sobre los que se cimienta —medioambiental, social y económico— con el objetivo de promover una gestión eficaz de los recursos. Se trata de una cuestión que recibe un trato desigual desde Bruselas a ojos de la flota europea, española y gallega, que no se cansa de denunciar el desequilibrio entre la primera pata —la verde— y las dos restantes —vinculadas al empleo y la generación de la riqueza en las comunidades costeras, pero también a la seña de identidad de numerosas regiones que, como Galicia, tienen por cada barco no solo un medio de vida, sino un símbolo cultural que desde hace ya varias décadas avanza hacia su desaparición—. «No podemos permitir que una de estas tres dimensiones crezca a expensas de las otras dos», advirtió ayer el excomisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, en el marco del XIII Congreso de Conxemar, la FAO y el MAPA. Lo dijo en un momento en el que la actual PPC se encuentra en proceso de evaluación —no en vano; hay que recordar que lleva más de una década sin actualizarse— y en el que toda la cadena de valor urge adaptarla a los desafíos presentes y futuros.
Atracan con armas una sucursal bancaria de O Porriño y dejan atados a los empleados
Dos hombres que iban con el rostro tapado y llevaban armas de fuego —se desconoce si simuladas o reales— irrumpieron alrededor de las 13:45 en una sucursal bancaria de O Porriño y se llevaron una cantidad sin concretar de dinero.
Carmen Villar
La Fiscalía gallega, obligada a intervenir en 75 casos graves de acoso escolar en un año
En Galicia, el informe de la Fiscalía gallega da cuenta de 75 delitos relacionados con el acoso escolar durante el año pasado que llegaron a la institución. La inmensa mayoría afectan a la provincia de Pontevedra, que acapara medio centenar de situaciones. En Ourense constan 24 y en Lugo, solo una. No aparece, sin embargo, ningún caso asociado a A Coruña, a pesar de que esta provincia, por concentrar una mayor proporción de población, suele ocupar el podio en todos los capítulos de infracciones relacionadas con menores de edad.
El líder del PP: “No conozco ningún partido en la oposición que haya presentando tantas propuestas como nosotros”
“Se ha perdido el común denominador que permite hablar de la existencia de una comunidad. Esto pasa en muchas naciones en Europa, y es que es difícil reforzar la identidad europea cuando está en duda la de los estados que la integran”, aclaró. Por ello, señaló, “hay que echar a bajo el muro que desde hace años divide artificialmente a los ciudadanos”.
“Vamos a reparar España”, subrayó. “¿En qué estamos trabajando? No conozco ningún partido en la oposición que haya presentando tantas propuestas como nosotros”, sostuvo.
El «seguimiento masivo» de la huelga de médicos para quirófanos en el Álvaro Cunqueiro
El «seguimiento masivo» que, según los convocantes, está teniendo la huelga de médicos convocada para este viernes ha paralizado los quirófanos del hospital Álvaro Cunqueiro, salvo los oncológicos y los de urgencias. La Consellería de Sanidade sitúa en el 23,5% la participación en el conjunto de Galicia.
En el caso de Vigo, hubo seguimiento masivo en los quirófanos del Cunqueiro, especialmente por el servicio de Anestesia, donde casi no acudió ningún facultativo salvo los de mínimos. Eso conllevó que solo se llevaran a cabo siete cirugías de mañana: seis tumores y una fractura. En el Meixoeiro también han secundado el paro todos los anestesistas, por lo que se esperan resultados similares.
Juan Carlos Álvarez
El Celta se reconoce al fin
El equipo vigués remonta al PAOK para lograr el primer triunfo de la temporada en el regreso de Europa a Balaídos ocho años después. Los goles de Aspas, Borja Iglesias y Williot hicieron justicia al buen partido del cuadro de Giráldez.
Alberto Leyenda
Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
El «atasco» que un técnico de Stellantis FCA, con un 37% de discapacidad declarada por problemas de movilidad, se ha encontrado en los servicios públicos ha derivado en una situación kafkiana. Tras años de esperas en el Sergas y de pelea burocrática en varios frentes, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) acaba de declararlo en incapacidad permanente total, es decir, que no puede realizar su trabajo habitual, que ejecuta en régimen de teletrabajo al 100%, pero sí podría acceder a otros empleos.
