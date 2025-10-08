El BNG abre una línea de consulta vecinal para los presupuestos
El BNG ha abierto una línea de consulta vecinal para recibir propuestas de cara a la elaboración de los presupuestos municipales del próximo año. La formación nacionalista se compromete a trasladar las demandas a través de sus enmiendas al proyecto de cuentas del Gobierno local, que, denuncian, se está elaborando con «opacidad, sin diálogo ni participación».
