El BNG abre una línea de consulta vecinal para los presupuestos

El BNG ha abierto una línea de consulta vecinal para recibir propuestas de cara a la elaboración de los presupuestos municipales del próximo año. La formación nacionalista se compromete a trasladar las demandas a través de sus enmiendas al proyecto de cuentas del Gobierno local, que, denuncian, se está elaborando con «opacidad, sin diálogo ni participación».