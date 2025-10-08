Avalancha de peticiones de descendientes de emigrantes para lograr la nacionalidad

Justo dentro de dos semanas, el próximo miércoles 22 de octubre, termina el plazo para que los descendientes extranjeros de emigrantes nacidos en España puedan solicitar la doble nacionalidad. La Ley de Memoria Democrática —también conocida como «Ley de los Nietos»— otorga este beneficio en base el derecho de sangre (ius sanguinis, en latín); es decir, que la nacionalidad se hereda por parentesco directo. Primero fue solo hasta los bisabuelos pero ahora se ha hecho extensible a todos los antepasados nacidos en Galicia que emigraron al extranjero.

Este bum migratorio, que se produjo principalmente entre finales del siglo XIX y principios del XX, y la proximidad del fin del plazo para optar a la doble nacionalidad (que ha sido prorrogado un año) ha provocado una avalancha de peticiones de extranjeros descendientes de inmigrantes gallegos, tanto en los registros civiles como en el archivo diocesano (ya que hasta 1871, las partidas de nacimiento solo estaban inventariadas por la Iglesia).

«Avalancha es poco; conforme se va acercando el fin del plazo para presentar este certificado en base a la Ley de Memoria Democrática, las peticiones para buscar partidas de bautismo en los registros se cuentan por miles. Es algo exagerado», explica don Avelino Bouzón, responsable del Archivo Diocesano de Tui-Vigo, que guarda millones de partidas de nacimiento de todos los antepasados nacidos en las parroquias de Vigo, O Condado, San Martiño, Redondela, Mondariz, Val Miñor, A Guarda, A Louriña y Tui.

Escasez de datos

Con ese certificado, partida de nacimiento o bautismo, se acude a la Embajada y automáticamente el interesado obtiene la doble nacionalidad. El proceso suena sencillo, pero no lo es. «Nosotros buscamos en cientos y cientos de registros de cada parroquia por los apellidos del antepasado e interesado, a ver cuáles coinciden. El problema reside en que muchas veces la persona solo sabe que su abuelo o tatarabuelo era gallego o de Pontevedra, y con eso, sin especificar la parroquia, es prácticamente imposible de localizar. Muchas salen adelante, pero otras tantas no, porque nos dan muy poquitos datos», precisa Bouzón.

Recuerda el archivero de la Diócesis que al tratarse Vigo de «puerto de salida» de muchos de estos emigrantes, sus descendentes no tienen más información que esta. «Nos vienen con algún documento de que salió del puerto de Vigo, pero eso no quiere decir que el antepasado sea de Vigo. Ahí ya le perdemos la pista», matiza Bouzón, que subraya que las «millones» de búsquedas que han realizado han sido de forma «analógica». «Todos los archivos que nosotros tenemos están en papel. No está nada digitalizado con el trabajo que eso supone», lamenta.

Argentina, Brasil y Cuba

Pese a esto, desde el archivo diocesano, sus trabajadores hacen todo lo posible por ayudar a los que solicitan esta información. «Para ellos lograr esta doble nacionalidad es muy importante; primero porque lograrían poder viajar por la Comunidad Europea o incluso establecerse de nuevo aquí en España. Por ejemplo, nos llegan muchas peticiones de Argentina, Brasil y Cuba. No os podéis imaginar cómo está la situación allí. Nos cuentan que solo tienen hasta 4 horas de luz eléctrica al día... ante este tratamos de buscar y ayudarlos en todo lo posible», narra Avelino Bouzón, quien apremia que los registros diocesanos son «más fiables» que los civiles. «Esto es por las visitas pastorales. Antes, los párrocos y sacerdotes lo revisaban todo, pero todo, todo. No había un fallo con un nombre o apellido», cuenta.

Lo cierto es ambos registros son válidos para obtener los certificados bautismales o partidas de nacimiento que certifiquen que un antepasado nació en España y por lo tanto, el interesado es beneficiado de la doble nacionalidad.

Herencias, pleitos judiciales o enfermedades genéticas

La obtención de la doble nacionalidad está detrás de la inmensa mayoría de las peticiones de partidas de bautismo en los archivos de la Diócesis de Tui-Vigo, pero no es la única causa. Don Avelino Bouzón recuerda que también reciben solicitudes de herederos que buscan certificar que dicho fallecido es su familiar.

No son pocos los requerimientos de cara a pleitos judiciales por filiación o incluso «curiosidad», por «saber» de sus ancestros. «En este caso, suele obedecer a cuestiones sanitarias. Quieren saber de qué pudo morir un familiar suyo antiquísimo por si una determinada enfermedad genética es hereditaria, por ejemplo», explica Bouzón.