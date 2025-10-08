El aeropuerto de Peinador recupera el máximo nivel del sistema antiniebla
El aeropuerto de Vigo sufrió una veintena de desvíos con más de 2.500 pasajeros afectados por su desactivación desde el 22 de septiembre
Sobre la bocina para evitar males aún mayores. El aeropuerto de Vigo recuperó a última hora de este martes 7 de octubre el nivel III del Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS por sus siglas en inglés) después de 15 días desactivado. La degradación de este sistema instalado en 2018 al nivel I aumentaba de 100 a 500 metros el campo de visión necesario para aterrizar en condiciones adversas.
Así lo confirmó Enaire a través de sus redes sociales «después de varios días de un muy intenso trabajo de nuestro personal técnico en estrecha colaboración con Aena». El gestor de la navegación aérea explicó que «las tareas técnicas y los vuelos de calibración realizados han permitido restituir las prestaciones operacionales del sistema en su máximo nivel operativo»´, aunque sigue sin detallar qué llevó a su error.
Durante el viernes 3 y el sábado 4 un total de 19 vuelos y más de 2.500 pasajeros sufrieron desvíos a Oporto, Santiago y Madrid debido a la niebla y nubes presentes en la terminal olívica. Esta cifra supondrá un nuevo recorte de alrededor del 3% en las estadísticas de octubre de Peinador, que apunta a un cierre de año en negativo.
