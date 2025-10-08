«Un cirujano no operaría sin la prueba de imagen del radiólogo»

Los radiólogos del servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro encaran su tercer día de huelga indefinida. A esta situación no se ha llegado por capricho, ni por una mejora de sus condiciones laborales. Este paro que está dinamitando un servicio por el que pasan entre 400 y 500 pacientes diarios viene precedido de cinco años de peticiones de refuerzo a la Gerencia del área cuando sus funciones se han vuelto «indispensables» alargando los tiempos de espera.

«Esto es por el paciente; queremos mejorar el tiempo de espera. Porque nosotros no dejamos nunca de hacer pruebas, pero atendemos antes los casos más graves. Sin nuestras pruebas, el médico de urgencias no puede avanzar. No podemos ser solo dos radiólogos para todas las urgencias del área», reivindica Adriana Caldera, una de las profesionales que está secundando esta huelga .

—«Sobrepasados» y «al límite». Así dicen encontrarse los radiólogos de Urgencias.

Sí, correcto. Ya llevábamos cinco años solicitando a la Gerencia que reforzase la plantilla de guardia de radiólogos pero hasta hoy –por ayer– no hemos llegado a ningún acuerdo. En febrero de este año retomamos las conversaciones porque cada año las demandas de las pruebas que realizamos aumentan, no es que estén estables, no; aumenta nuestra carga de trabajo. De las estadísticas que tenemos, desde 2024 a agosto de 2025, aumentó un 9,5% la carga de trabajo Y si se mira desde el 2026, un 80%. Seguimos siendo la misma plantilla, dos radiólogos de guardia. Estamos los mismos que antes de que se abriese el Cunqueiro. Antes éramos uno en el Meixoeiro y otro en el Xeral, solo nos han unido en un mismo hospital.

—Quizás entonces sí eran suficientes, pero hoy en día, con la población cada vez más envejecida y los avances tecnológicos, su trabajo se vuelve mucho más necesario.

Claro, es que el envejecimiento de la población aumentó la prevalencia de estas pruebas; y sobre todo la Radiología ha avanzado mucho tecnológicamente. Equipo de tomografías computarizadas (TAC), resonancias de alta generación ... Hablamos de protocolos que hace años no se hacían. Antes tú tenías ecografías y radiografías simples, y ahora, las patologías urgentes que requieren de un diagnóstico inmediato para tratamiento depende una prueba de imagen. Hoy en día no va a entrar un cirujano a operar sin una prueba de imagen, o un politraumatizado que viene con múltiples fracturas y que requiere de intervención urgente no se le va a operar sin un TAC.

—Sois indispensables para las urgencias.

Sí sí, por ejemplo, se hacen trombectomías mecánicas en pacientes con ictus, ya incluso dolor coronarios se le hace un Cardio Tac para ver las coronarias y evitar una cateterismo... En fin, se depende muchísimo de una prueba de imagen tanto para el diagnóstico como para el seguimiento, en el caso de pacientes oncológicos sobre todo, pero cada vez en más patologías.

—¿Se ha llegado a no poder realizar una prueba por esta sobrecarga de trabaja y falta de profesionales? ¿Se prescindió de ella?

No, nunca. Las seguimos haciendo. Lo que hacemos es un triaje, damos prioridad a las patologías más urgentes, que requieren de un diagnóstico preciso. Todos los pacientes que requieren de un TAC o una ecografía, pues por orden de prioridad, las vamos haciendo. No dejamos de hacer nada por sobrecarga, pero no es lo mismo tener 3 o 4 radiólogos por guardia que dos. Y hacemos lo que podemos; un día nos viene un pico de casos y el tiempo de espera es enorme porque solo somos dos. Los tiempos de espera para tratamiento o ingreso se alargan porque no permite seguir al médico sin nuestra prueba. Somos el embudo, el cuello de botella de Urgencias. Hay que esperar a que se realice la prueba y se informe.

—¿Cuál sería la ratio de radiólogos recomendada?

El refuerzo ideal sería dos radiólogos más, que fuésemos 4 en la guardia. Nosotros no paremos, parece que estamos haciendo turnos cuando nuestro trabajo no funciona así. Nosotros entramos a los 8.00 horas de la mañana, recibimos la guardia a las 15.00 horas de la tarde y hasta las 8 del día siguiente no paramos. Antes estabas a la expectativa, te llamaban y hacías las pruebas. Ahora no, ahora es continuo, constante.