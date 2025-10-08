Las administraciones de lotería del centro ya vendieron el 40% de los boletos de Navidad

Para la Navidad aún quedan dos meses, pero muchos ya están aprovisionándose de su número de la suerte, sobre todo los turistas. Basta con dar una vuelta por el centro de la ciudad para observar cómo se forman las primeras colas frente a las administraciones de lotería.

Desde delegaciones como «Dulces Caprichitos», ubicada en Porta do Sol, afirman que llevan desde julio vendiendo boletos sin pausa, hasta el punto de que, con octubre recién estrenado, ya entregaron el 40% de los décimos que suelen vender cada año. Juan Fernández, el propietario, explica que los visitantes están al tanto de la fama que les precede. De hecho, solo el último año repartieron 142.000 euros en cuatro premios.

La temporada local empieza ahora: «La gente de Vigo está empezando a venir este mes. Antes tuvimos muchos clientes españoles, que estaban aquí de turismo y aprovecharon para ver si tenían suerte en su lugar elegido para las vacaciones», cuenta.

Aunque en menos medida, también notaron la presencia de visitantes internacionales, algunos cruceristas, pero sobre todo vecinos de Portugal conocedores del sorteo.

Desde la administración nº 26 «La Celta» constatan que este año hubo un gran tránsito de clientes de Canarias, aunque desde otras también añaden a los andaluces como perfil mayoritario.

En la lotería «La Cero», ubicada en la calle Oporto, recalcan que este verano tuvieron más gente del sur y sobre todo peregrinos que hacían la variante portuguesa del Camino. Por ahora, ya cuentan con numerosas reservas y ventas, disparadas esta semana por la celebración de Conxemar. Además, continúan gestionando números con los bares, que también empiezan a colgar sus series y números elegidos para los clientes.

«Ya están llegando también aquellos que tienen un número fijo de la suerte. Son abonados que siempre piden el mismo por superstición o tradición familiar», cuentan desde «La Celta».

La fortuna está con Vigo

El pasado año la ciudad olívica fue una de las más afortunadas de Galicia. Desde sus administraciones se repartió un millón y medio de euros. Mientras, en Galicia, tocaron cerca de 9 millones de euros.

Aunque no se repartió el Gordo, como si ocurrió en 2023, cayeron varios segundos premios. Fue concretamente «La Carlota», en Camelias 110. Entregaron nueve boletos con el número 40.014, dotado con 125.000 euros cada uno. Solo quedó uno para completar la serie. Pero, además, también vendieron cuatro décimos de un cuarto premio, logrando sumar otros 80.000 a su dotación.

En Porta do Sol tocó un quinto, dos cuartos y un tercero. En total repartieron 142.000 euros. Como es habitual, se celebraron con champán los resultados: no era para menos.