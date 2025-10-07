La Xunta aporta 3 millones para la rehabilitación del Siemens y la Escuela de Aeronáutica en Ourense
El edificio de la ETEA, cuya rehabilitación asciende a 6 millones de euros, acogerá la sede del Centro de Investigación Mariña (CIM)
S.P.
Tras la cesión del edificio Morse y la Enfermería para el traslado de la Facultad de Ciencias del Mar a la ETEA, la Xunta da un paso más y anuncia una partida para la rehabilitación del Siemens. El inmueble, que acogerá el Centro de Investigación Mariña (CIM), todavía está pendiente de traspaso por parte de Zona Franca para poder iniciar las obras.
La inversión de la Xunta se enmarca en el Plan de Infraestructuras para las tres universidades gallegas. La UVigo recibirá este año un total de 3,1 millones de euros para iniciar la rehabilitación del Siemens y la construcción de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio en el campus de Ourense.
El Conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, destacó ayer que con este nuevo convenio la aportación del Gobierno gallego se eleva a 9,3 millones de euros sumando las de 2023 y 2024. En 2026, la UVigo sumará una nueva anualidad por el mismo importe, de forma que la cantidad total será de 12,4 millones.
El proyecto de rehabilitación del Siemens desarrollado por los estudios navarros Pereda Pérez y MRM tiene un coste de 6 millones de euros. Su propuesta «O patio e as pezas» fue seleccionada en 2023 tras un concurso de ideas en el que se impusieron a otras 16.
Ambos estudios son los reponsables también de la futura sede del IIM-CSIC en la ETEA. En el caso del Siemens, el jurado valoró su calidad arquitectónica, la capacidad para adaptarse a su entorno, la integración en el tejido urbano desde el patio interior y su flexibilidad.
La UVigo también aspira a completar su presencia en la ETEA con el Faraday, del que ya es titular, pero todo los proyectos constructivos están pendientes del desbloqueo del ámbito PS-1 por parte de las tres instituciones implicadas. Actualmente,.la Xunta está a la espera de que Concello y Zona Franca den su visto bueno.
