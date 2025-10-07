Aquí se entra con zapatillas: Wofco prepara una noche de música para su fiesta por Conxemar con un invitado top

La XXVI edición de la Feria Conxemar ya está a pleno funcionamiento desde este martes y este año viene cargada de novedades. Más allá de los stands y las demostraciones culinarias, la pesquera Wofco prepara su exclusiva Conxemar Afterwork Party con un protagonista que ya es un secreto a voces después de que los asistentes recibieran una invitación en la que se ven unas zapatillas.

La fiesta de la compañía será el próximo miércoles en El Tinglado del Puerto de Vigo a las 20.00 horas. Este exclusivo evento ya causó revuelo en la ciudad olívica en las anteriores ediciones de la feria al traer invitados de altura como Taburete o al DJ italiano, Gianluca Vacchi.

Concierto de Dani Martín en Vigo / RICARDO GROBAS

La multinacional pesquera quiere aprovechar este evento para certificar un año exitoso con la posible apertura de una nueva planta de frío en Chapela y una previsión de facturación que la situaría en el top 3 de operadores del sector en España.

El impacto de Conxemar en la ciudad no para de crecer, según el informe de Impacto Socioeconómico de la Feria elaborado por Zona Franca, supuso el 5% de la facturación total del sector en el año 2024. El evento supone un punto de encuentro para conocer más sobre los productos del mar de la mano de charlas, showcookings y degustaciones culinarias que aportan una nueva visión.

Un secreto a voces

Los 600 participantes de esta fiesta han recibido una misteriosa invitación en la que se les convoca desde las 20.00 horas hasta la medianoche en El Tinglado del Puerto de Vigo.

Aunque no se especifica el artista que participará en el evento, las zapatillas que ilustran la invitación ha sido para muchos una pista clara de que se trata de Dani Martín, cantante y exvocalista del popular grupo El Canto del Loco.

Martín alcanzó la fama en 2005 con el sencillo Zapatillas del álbum homónimo, una de las canciones más conocidas del pop rock español. Veinte años después de esta canción y ya con el artista como cantante en solitario, Dani Martín está asentado como una de las voces más populares de la música española y sus conciertos atraen siempre a miles de personas.

Los pocos invitados para este evento tan exclusivo podrían disfrutar de una actuación del artista en un ambiente mucho más íntimo del que nos tiene acostumbrados. Y es que el vocalista madrileño ha encadenado llenos de récord en el Wizink Center de la capital y se prevé que replique su éxito en las ciudades que visitará durante la gira '25 p*t*s años' que tiene programada para el 2026 y que llegará a Galicia con un concierto en A Coruña el 16 de mayo del próximo año.

Plan de coordinación de tráfico

Como ha podido saber la redacción de FARO, el Puerto de Vigo prepara un dispositivo de tráfico especial. Aunque el acceso a la zona portuaria está restringido, los responsables plantean este dispositivo ante la posibilidad de que los fans del artista se congreguen en los accesos a El Tinglado.

Consulta todo lo que necesitas saber sobre la XXV Edición de la Feria Internacional Conxemar en el suplemento especial de Faro de Vigo.