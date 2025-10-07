Vigo afronta una «sequía severa» y urge reducir el caudal ecológico de Eiras
Caballero insta a la Xunta a aplicar medidas ante la ausencia de previsión de lluvias durante los próximos 15 días
La presa que abastece a la ciudad y su área cae otros tres puntos en una semana hasta el 53%
Una pesadilla antes de Navidad que se repite ocho años después. Vigo vuelve a vivir una «sequía severa» que vuelve a poner en jaque sus infraestructuras de abastecimiento más básicas. Así ha calificado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, la situación del principal embalse del área al registrar una caída de otros tres puntos en la primera semana de octubre hasta el 53,5% de su capacidad.
«Quiero urgir a la Xunta de Galicia que tome de forma inmediata la decisión de reducir el caudal ecológico que sale de la presa», explicaba el regidor ante la ausencia de lluvias en las previsiones durante las dos próximas semanas. Y es que a un verano excepcionalmente seco y cálido se ha unido ahora un arranque otoñal en la misma línea. «No pueden aumentar el caudal ecológico como quieren hacer, al revés, tienen que disminuirlo con respecto al actual»
El primer edil olívico cargó duramente contra el ejectivo autonómico, al que acusa de no haber tomado medidas como las decretadas en la urbe desde principios de agosto. «Tienen una programación absolutamente impensable, ridícula, desastrosamente mala y quieren que Vigo se quede sin agua», añadió sobre la idea de aumentar el caudal ecológico para mantener la biodiversidad en la zona, algo que Caballero descarta como peligro.
La solución prevista
Por el momento solo el gobierno de Abel Caballero ha decretado medidas preventivas como el fin de los baldeos y llenados de piscinas o el corte de las duchas en las playas, descartando el resto de concellos otras medidas de ahorro ante la sequía. Para evitar estas restricciones al consumo de agua la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil entregó en abril de 2022 un amplio informe con un plan antisequías de casi 30 millones de euros.
Basándose en las —casi siempre erradas— previsiones demográficas del INE y el IGE, los expertos apostaban por una segunda presa en la parroquia de Forzáns con capacidad de 7,4 hm³ para aumentar la resistencia ante la irregularidad en las precipitaciones. A su vez, en la confluencia del Oitavéns y el Verdugo incluían un bombeo de 500 litros por segundo mientras se construía el nuevo embalse. El recrecido de Eiras se descartó ante la necesidad de vaciarla por completo primero.
Al frente de la oposición al proyecto estuvo el alcalde socialista de Fornelos de Montes, Emiliano Lage, quien aseguró que «construir un muro de hormigón de 50 metros de altura y 300 metros de longitud sería una agresión irresponsable» tanto a nivel paisajístico como de biodiversidad. A él se sumaron grupos vecinales, lo que dejó en vía muerta el proyecto ante la inactividad de la Xunta ante una cuestión que, si bien afecta a más municipios, generaba una fuerte contestación social. Desde entonces, afortunadamente, solo hubo una sequía notable ese año.
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas