Arantei regresa al campo

La parroquia de Arantei, en Salvaterra de Miño, volvió a vivir este fin de semana uno de sus acontecimientos más recordados: el torneo de barrios de fútbol sala, una tradición que llevaba cerca de veinte años sin celebrarse y que regresó con aire renovado.

El pabellón de la aldea se convirtió durante la jornada del sábado en un hervidero de gente de todas las edades. Los más veteranos, emocionados al volver a sentir la sensación de ver a su parroquia unida; y los más pequeños, disfrutando de la gran novedad de vivir un evento tan familiar al lado de sus casas.

El evento fue organizado por la comisión de fiestas de San Roque 2026, cuyo testigo han recogido este año desde el barrio Carrilla. El objetivo estaba claro: retomar un evento histórico, que lejos de la competitividad y de los premios en metálico, buscaba reunir al pueblo y disfrutar de una jornada de convivencia vecinal. Eso sí, adaptándolo a los tiempos y realizándose de forma mixta.

Dicho y hecho. La expectativa era alta, pero la realidad la superó con creces. Días antes del evento, Rocío Núñez, miembro de la comisión aseguraba emocionada que «sabíamos que a la gente le iba a sorprender, pero nunca esperábamos que la acogida fuese tan grande».

Dos vecinos se enfrentan en un partido. / Marcos Núñez

El torneo comenzó a las ocho de la mañana, con el partido de Plaza B contra Laranxeiros. Tras ellos, Plaza A, Muguiña A, Iglesia, Carrilla, Pedramoura-Rúanova, Currás y Muguiña B. Veinticuatro partidos después, y tras muchos piques vecinales llevados con humor, el barrio Carrilla, se alzó con el gran premio: un trofeo y un jamón.

El segundo lo logró el barrio Muguiña B y el tercer puesto fue alcanzado por el barrio Pedramoura-Ruanova.

Una jornada que describen como «única y emocionante», llena de vivencias compartidas, familias enteras animando en las gradas y muchas ganas de disfrutar en comunidad, como se hacía antaño.

Tras dos décadas de ausencia y con el balón rodando de nuevo, Arantei recuperó mucho más que una competición: recuperó una tradición que habla de convivencia, memoria y momentos compartidos. .El próximo paso, la fiesta del Viño Novo de Arantei en el mes de noviembre.