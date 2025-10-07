Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Renovación de la lista de administradores concursales

El Colegio de la Abogacía de Vigo ha remitido una circular a los colegiados informando de la renovación de la lista de administradores concursales y de la de peritos judiciales y notariales de cara a 2026. Los abogados interesados deberán inscribirse en la entidad colegial antes del 1 de diciembre. Deberán hacerlo en la página web www.icavigo.org, adjuntando, en el caso de la lista de administradores concursales, una declaración responsable de su formación concursal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents