Renovación de la lista de administradores concursales
El Colegio de la Abogacía de Vigo ha remitido una circular a los colegiados informando de la renovación de la lista de administradores concursales y de la de peritos judiciales y notariales de cara a 2026. Los abogados interesados deberán inscribirse en la entidad colegial antes del 1 de diciembre. Deberán hacerlo en la página web www.icavigo.org, adjuntando, en el caso de la lista de administradores concursales, una declaración responsable de su formación concursal.
