El programa «Ciencia de ida e volta» suma teatro, fotografía e ilustración

El programa «Ciencia de ida e volta» de la UVigo alcanza su quinta edición introduciendo nuevos formatos y contenidos como teatro inmersivo, exposiciones temáticas, encuestas de percepción social, un concurso de fotografía y un taller de ilustración científica. Las actividades fueron presentadas ayer en el edificio Redeiras por la vicerrectora Mónica Valderrama y las técnicas de la Unidad de Cultura Científica (UCC+i) Ana Costa y Elena Muiños, quienes destacaron que más de 10.000 personas participaron en las actividades del curso pasado.

La iniciativa se desarrollará desde este mes hasta junio de 2026 en los campus de Vigo, Pontevedra y Ourense con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), del Ministerio de Ciencia.

El programa busca fomentar la cultura científica, impulsar vocaciones y dar visibilidad al trabajo que desarrollan los investigadores de la UVigo. Y en esta nueva edición llevará a cabo acciones relacionadas con efemérides como el Día Mundial de la Pesca, del Teatro o de la Diversidad Biológica.

El plan arranca este viernes y el próximo día 13 con el curso de formación «Comunica a túa ciencia», dirigido a la comunidad universitaria pero también abierto a docentes y responsables de comunicación externos. Las sesiones serán impartidas por Tamara Pazos, comunicadora científica especializada en neurociencia, Óscar Huertas, bioquímico y divulgador, y Constance Hurlé, directora e intérprete de artes escénicas.

Coincidiendo con la celebración del Día da Ciencia en Galego, el 4 de noviembre se presentará un nuevo volumen de la «Escolma de Termos Científicos» con terminología de los campos de la informática, la criobiología y la gestión pública.

En el Día Mundial de la Pesca, el 21 de noviembre, la UVigo desarrollará actividades en torno al mar y los recursos marinos. También llevará a cabo acciones el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia. Y entre los meses de marzo y abril, en torno al Día Mundial do Teatro, se rendirá homenaje a Agatha Christie, de cuyo fallecimiento se cumplen 50 años en 2026.

Bajo el título «Misterio na biblioteca», la actividad aunará ciencia, literatura y artes escénicas en una experiencia con vocación multidisciplinar que integrará a grupos de investigación de diversos ámbitos.

La oferta se completa con proyectos sobre sostenibilidad y reducción de residuos, la actividad «A beleza do natural» o la feria científica «A ciencia que vén», que desplegará en mayo talleres y demostraciones abiertas a la ciudadanía a cargo de los grupos de investigación de la UVigo.

Además, también se pondrá en marcha de nuevo el programa «Embaixadoras e embaixadores da ciencia e do coñecemento» en colaboración con los alumnos del Programa de Mayores.