El PP pide sacar a concurso la concesión del agua en Vigo
El portavoz del grupo municipal popular, Miguel Martín, ha reclamado al Concello que saque a concurso la concesión de la gestión integral del servicio de abastecimiento y saneamiento del agua, adjudicada en 1991 y cuya segunda prórroga finaliza el 31 diciembre. Dicha prórroga fue aprobada por el gobierno de Abel Caballero de manera urgente y extraordinaria el 31 de diciembre de 2020. «Lo hizo por sorpresa y casi de tapadillo el último día del año», recordó el concejal del PP.
Todo ello a pesar de que el propio Caballero, apenas unos meses antes, había asegurado que «en ningún caso se iba a prorrogar» porque su intención, decía, era sacarla a concurso después de 30 años.
