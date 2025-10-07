El plan de Alfageme diseña tres bloques de viviendas y una evocación al pasado fabril

Paso adelante para el desarrollo urbanístico del ámbito comprendido entre la avenida de Beiramar y las calles Tomás Alonso y Simancas donde operó la histórica fábrica de conservas Alfageme. El Plan Especial de Reforma Interior (PERI) diseñado por el estudio Monteoliva Arquitectura S.L.P. ha llegado ya a la Consellería de Medio Ambiente para pasar el examen ambiental a instancias del Concello, con un plazo de participación pública abierto hasta el próximo 4 de noviembre.

La propuesta de ordenación de los 14.394 metros cuadrados que comprende busca reconvertir el antiguo uso industrial del espacio en un complejo residencial y terciario, pero también con importantes beneficios para uso público, respetando y evocando en todo momento el pasado fabril, conservando las edificaciones históricas con una puesta en valor adaptándolas a los tiempos actuales y abriéndolas a la ciudadanía, ayudando también a recuperar un espacio degradado por el paso del tiempo y la inactividad.

Cesión de espacios al Concello

En este sentido, el edificio principal y representativo de la antigua fábrica de Alfageme y el chalé del empresario fundador se cederán al Concello junto con los espacios libres ajardinados y de circulación, manteniendo la actual estructura en cruz. Previamente, recoge el borrador del PERI, los inmuebles serán objeto de una intervención de recuperación y puesta en valor, siendo el Concello el que decidirá su uso definitivo cuando las obras del ámbito hayan concluido. En total, serán más de 9.000 metros cuadrados los de uso ciudadano, la mitad para zonas verdes y espacios libres, estando prevista la plantación de 180 árboles o la dotación de zonas infantiles para los más pequeños.

Mientras, el aprovechamiento lucrativo para los promotores del ámbito contempla una edificabilidad de casi 18.000 metros cuadrados, de los que la mayoría se destinarán a la construcción de viviendas (16.193 metros cuadrados).

Diseño de los bloques residenciales

El planeamiento diseñado sitúa los bloques residenciales en la mitad occidental del ámbito y serán de altura variable dispuestos en forma de «C», abrazando un gran patio central donde se ubican las edificaciones de la Nave Taller y los Almacenes-Comedores, que se prevén conservar con el nivel de protección estructural mediante una intervención que permitirá revalorizarlos.

El bloque de edificios más grande se levantará en la zona más próxima a Tomás Alonso, con el objetivo de «ocultar las impactantes medianeras del edificio existente, por lo que se considera justificado lograr una altura máxima de 12 plantas». Alineado con la rúa Simancas, se conformará el segundo de los edificios, con cinco alturas y dejando la planta baja libre para permitir el acceso público a la zona con uso terciario (comercio, oficinas, hostelería...). El tercer bloque de viviendas, por su parte, cerrará el espacio interior por el lado norte configurándose en ocho alturas. Como es norma con el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), el 30% de la superficie residencial construida deberá ser de vivienda protegida.

Aparcamiento y movilidad

En cuanto a las plazas de aparcamiento previstas en el desarrollo, para garantizar el mínimo de 45 plazas públicas, ocho de ellas se vincularán a la ampliación de la rúa Simancas, mientras que las otras 37 se ubicarán en el ámbito cedido al Concello del edificio central de la antigua fábrica. Para los residentes de los bloques de viviendas, se reservan bajo tierra un total de 182 plazas.

Vista general de las instalaciones de la antigua factorí­a de Alfageme en Bouzas. / Jose Lores

Por otro lado, para garantizar una movilidad adecuada está prevista la ampliación de la rúa Simancas, concibiéndose de sentido único salvo en un tramo para permitir la entrada a los garajes, y una mejora en Tomás Alonso, dotando a la acera de más tamaño para facilitar los desplazamientos a pie.

La memoria presentada ante la Xunta prevé un abanico temporal de entre tres y seis años para conseguir llevar adelante el desarrollo urbanístico, considerado prioritario para el Concello y que se une a otros suelos en tramitación aprovechando la reciente entrada en vigor del PXOM.