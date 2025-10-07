Nigrán, Baiona y Gondomar tendrán servicio de alquiler de bicis eléctricas

Nigrán, Baiona y Gondomar podrán hacer realidad «La ciudad de los 15 minutos», cuyo proyecto redactó la Diputación de Pontevedra y que acaba de recibir el visto bueno del Ministerio de Hacienda para su financiación a través de los fondos europeos del Plan EDIL.

Estos aportarán 4,2 millones de euros, lo que significa el 60% de la inversión prevista por los concellos del Val Miñor, que asciende a 7,2 millones. La inversión inicial prevista era de 10 millones, por lo que los tres concellos deberán ajustar el proyecto para adaptarlo al presupuesto concedido. Con todo, esta inversión se traducirá en una ampliación de los carriles-bici que conectan el Val Miñor, la instalación de un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas y la puesta en marcha de infraestructuras culturales vertebradoras.

El alcalde de Nigrán y actual presidente de la Mancomunidade do Val Miñor, Juan González, recibió ayer al subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, para explicarle el proyecto. «El objetivo final es favorecer la conectividad a lo largo del eje marítimo-fluvial tomando como punto neurálgico del territorio el núcleo de A Ramallosa», resumió Juan González.

Las medidas concretas contempladas para aumentar la interconexión de los tres concellos de manera sostenible son, por un lado, el incremento de las redes ciclistas y peatonales amables, seguras y de calidad en todo el arco litoral y de manera transversal al río Miñor, y, por otro lado, la dotación de un sistema de alquiler de bicicletas eléctricas, incrementando así la conectividad del territorio.

En el caso de Nigrán, «La ciudad de los 15 minutos» supondrá la creación de un carril-bici entre Panxón y A Ramallosa que conecte con Baiona y Gondomar y una senda ciclopeatonal entre el río Muíños, Porto do Molle y Praia América. Además, se incluye la humanización de la Avenida de Castelao con su propio carril-bici.

A la presentación del proyecto al subdelegado acudió también el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira. El de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, no pudo estar presente por coincidir con un pleno municipal. El subdelegado, Abel Losada, celebró la aprobación de estos fondos europeos como un «éxito colectivo».